ملاحقة زوجة البشير بتهمة "الثراء الحرام"

الخرطوم (صدى):
أعلنت النيابة العامة السودانية استعدادها لتقديم الزوجته الثانية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى القضاء بتهم الثراء الحرام والمشبوه.
ويذكر أن وداد بابكر تواجه تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، حيث ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي.
وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.
وأضافت أن الدعاوى تتعلق بوالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ "الفشاشوية".
وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في السودان، قد أمرت في ديسمبر 2019 بوضع حرم الرئيس السوداني المعزول وداد بابكر، رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.