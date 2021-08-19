نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ملاحقة زوجة البشير بتهمة "الثراء الحرام"

منذ يوم
4179
1
ملاحقة زوجة البشير بتهمة "الثراء الحرام"

الخرطوم (صدى):
أعلنت النيابة العامة السودانية استعدادها لتقديم الزوجته الثانية للرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى القضاء بتهم الثراء الحرام والمشبوه.

ويذكر أن وداد بابكر تواجه تهماً تتعلق بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات، مخالفة للمادة 7 من قانون مكافحة الثراء الحرام، حيث ظلت قيد الإقامة الجبرية منذ الإفراج عنها في وقت سابق لوضعها الصحي.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن النائب العام المكلف مبارك محمود، تسلم من نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، نتائج التحقيقات التي أجرتها في 4 دعاوى ضد رموز في النظام السابق، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء.

وأضافت أن الدعاوى تتعلق بوالي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم وقتها عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول مفوضية تقسيم الإيرادات أحمد محمد علي حسن المعروف بـ "الفشاشوية".

وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في السودان، قد أمرت في ديسمبر 2019 بوضع حرم الرئيس السوداني المعزول وداد بابكر، رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.

السودان
البشير
زوجة البشير
الثراء الحرام

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132490
منذ 32 دقيقة
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فهد
هههه مافيه جديد هذي من اتفاقيات الزياره المباركه والدفع السداسي لمطرودين اسيا هههه بس مازبطت معاهم 😎
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
محمد الدغشوم البقعاوي
مشا ء الله تبارك الله يستاهل شيخ آبن شيخ وعقبال الرتب الأعلى لواء ثم فريق ثم فريق اول أبارك له ولعموم قبيلة سبيع العريقة...
بلسم الروح
لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم ردنا إليك ردا جميلا
ابو محمد 😎 ✍️
افاااا يازوله ، كذا برضه مسويه حركات مازينه ...؟؟

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 458 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 11 دقيقة 1300
حيل جديدة يتبعها الهاكرز لسرقة البيانات عبر جوجل كروم
حيل جديدة يتبعها الهاكرز لسرقة البيانات عبر جوجل كروم
منذ 31 دقيقة 1499
فوائد تناول الأطعمة المخمرة منها "الزبادي"
فوائد تناول الأطعمة المخمرة منها "الزبادي"
منذ 41 دقيقة 1459
نصائح للتوفير في نفقات سيارتك
نصائح للتوفير في نفقات سيارتك
منذ ساعة 1608
شباب الأهلي يقدم عرضاً لمهاجم النصر "حمدالله"
شباب الأهلي يقدم عرضاً لمهاجم النصر "حمدالله"
منذ ساعة 1892
تغريم مؤسسة 44 ألف ريال لانتهاكها حقوق أصحاب الشيلات والأغاني
تغريم مؤسسة 44 ألف ريال لانتهاكها حقوق أصحاب الشيلات والأغاني
منذ ساعة 1626
علاج بالأجسام المضادة من "أسترازينيكا" يقي من كورونا
علاج بالأجسام المضادة من "أسترازينيكا" يقي من كورونا
منذ ساعة 1707
تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي
تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي
منذ ساعة 1131
بالفيديو.. مروحيات تبعد الأفغان الهاربين عن مسار الطائرة العسكرية في مطار ‎كابل
بالفيديو.. مروحيات تبعد الأفغان الهاربين عن مسار الطائرة العسكرية في مطار ‎كابل
منذ ساعة 1855
إحباط تهريب "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام
إحباط تهريب "الكوكايين" في مطار الملك فهد الدولي بالدمام
منذ ساعة 1806