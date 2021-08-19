بالفيديو.. الفنانة وعد ترتدي الحجاب وتتحول إلى "سلوى المطيري"

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، الفنانة وعد وهي ترتدي الحجاب وتطالب الجمهور بالاعتناء بأمهاتهم.
وظهرت وعد في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على سناب شات، مرتدية الحجاب، ومستخدمة أحد الفلاتر الذي غير من مالمحها، لتصبح نسخة من سلوى المطيري.
وكشفت وعد عن مشاعرها بعد أن أخبرتها ابنتها بأنها تجهز هدية لها، قائلة: "ما أعرف ليش تجيلي مشاعر لما ألبس هذا، والله شوفوا، لماعايدتني بنتي وكلمتني وقالت لي إنها جابت لي هدية، وصار لي كام شهر أوردر ورا أوردر".
وأضافت : مو الموضوع موضوع هدية، لكن كلامها حسسني إني ملكت الدنيا.. يا بنات خليكم حنينين مع أمهاتكم عن "جد إحنا تعبنا وتعبناكم.
ويذكر أن الفنانة وعد قد تعرضت لالنتقادات الحادة قبل أيام بعد تداول فيديو راقص لها داخل أحد الفنادق بوجود المشروبات الكحولية.