نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. الفنانة وعد ترتدي الحجاب وتتحول إلى "سلوى المطيري"

منذ يومين
4881
6
بالفيديو.. الفنانة وعد ترتدي الحجاب وتتحول إلى "سلوى المطيري"

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، الفنانة وعد وهي ترتدي الحجاب وتطالب الجمهور بالاعتناء بأمهاتهم.

وظهرت وعد في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على سناب شات، مرتدية الحجاب، ومستخدمة أحد الفلاتر الذي غير من مالمحها، لتصبح نسخة من سلوى المطيري.

وكشفت وعد عن مشاعرها بعد أن أخبرتها ابنتها بأنها تجهز هدية لها، قائلة: "ما أعرف ليش تجيلي مشاعر لما ألبس هذا، والله شوفوا، لماعايدتني بنتي وكلمتني وقالت لي إنها جابت لي هدية، وصار لي كام شهر أوردر ورا أوردر".

وأضافت : مو الموضوع موضوع هدية، لكن كلامها حسسني إني ملكت الدنيا.. يا بنات خليكم حنينين مع أمهاتكم عن "جد إحنا تعبنا وتعبناكم.

ويذكر أن الفنانة وعد قد تعرضت لالنتقادات الحادة قبل أيام بعد تداول فيديو راقص لها داخل أحد الفنادق بوجود المشروبات الكحولية.

 

الحجاب
سلوى المطيري
الفنانة وعد

التعليقات

جاسم
جاسم عدد التعليقات : 200
منذ يوم
هل تشرفين ابنتك بافعالك من وقت لاخر راجعي نفسك وراجعي كل ما قدمتي واسالي نفسك ان كنت تستحقين الاحترام
مواطن صريح
مواطن صريح عدد التعليقات : 446
منذ يوم
من سمح له يصور وينشر
او يمكن المسأله وراها اهداف مدفوعة الثمن
مواطن صريح
مواطن صريح عدد التعليقات : 446
منذ يوم
من سمح له يصور وينشر
او يمكن المسأله وراها اهداف مدفوعة الثمن
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132534
منذ يوم
زين زين ..
أبو رياض الحربي
أبو رياض الحربي عدد التعليقات : 94
منذ يوم
الله يشفيك
مسلم
مسلم عدد التعليقات : 215
منذ ساعة
المعازف لا يجوز سماعها " الأغاني"
وعيد الميلاد لا يجوز
والمرأة كلها عورة
وتوبوا إلى الله توبوا توبوا توبوا
قال تعالى:
﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوۤا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوۡبَةࣰ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن یُكَفِّرَ عَنكُمۡ سَیِّـَٔاتِكُمۡ وَیُدۡخِلَكُمۡ جَنَّـٰتࣲ تَجۡرِی مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُ یَوۡمَ لَا یُخۡزِی ٱللَّهُ ٱلنَّبِیَّ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ مَعَهُۥۖ نُورُهُمۡ یَسۡعَىٰ بَیۡنَ أَیۡدِیهِمۡ وَبِأَیۡمَـٰنِهِمۡ یَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَتۡمِمۡ لَنَا نُورَنَا وَٱغۡفِرۡ لَنَاۤۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَیۡءࣲ قَدِیرࣱ﴾ [التحريم ٨]

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

كوووووك
كلما اشوف وجهك يجيني الاحباط والالم في قلبي كمواطن ماراح احصل على سكن مجاني في حياتي حسبنا الله فيك ونعم الوكيل صاحب الفكر والتفكير
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. مايشيل السلاح الا رجل حاذق ، ولا له موجب رفع السلاح في الأعراس والمناسبات...
زيد القحطاني
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل... ياويله من ربه
زيد القحطاني
انالله وإناإليه راجعووووون حسبي الله ونعم الوكيل... ياويله من ربه
ابو محمد 😎 ✍️
ليس هذا السبب الحقيقي لنفوق الكائنات البحريه ، يمكن عدد قليل وقليل جداً يكون سببه ماذكرتم ، ولكن ليس بهذه الأعداد الهائله وفي اماكن...

أخر الأخبار

أم تفارق الحياة وتلحق بابنتها فى جنازة واحدة
أم تفارق الحياة وتلحق بابنتها فى جنازة واحدة
منذ 23 دقيقة 455
إنتاج وتطوير نظام طائرة بدون طيار "SKY GUARD" بالمملكة
إنتاج وتطوير نظام طائرة بدون طيار "SKY GUARD" بالمملكة
منذ 28 دقيقة 1490
المسند: الأمطار الصيفية تعاود هطولها على مرتفعات 4 مناطق
المسند: الأمطار الصيفية تعاود هطولها على مرتفعات 4 مناطق
منذ 38 دقيقة 1512
زوج الهاربة رهف يكتشف أن ابنته ليست منه بعد إجراء تحليل DNA
زوج الهاربة رهف يكتشف أن ابنته ليست منه بعد إجراء تحليل DNA
منذ 48 دقيقة 889
الحقيل: ضوابط تحليل أسواق العقار ترفع كفاءة القطاع وتشجع الاستثمار
الحقيل: ضوابط تحليل أسواق العقار ترفع كفاءة القطاع وتشجع الاستثمار
منذ ساعة 1643
أعراض مبكرة تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد
أعراض مبكرة تشير إلى الإصابة بسرطان الجلد
منذ ساعة 1593
الزاهد ترد بغضب على متابعة تنمرت عليها:" كفاية إهانة"
الزاهد ترد بغضب على متابعة تنمرت عليها:" كفاية إهانة"
منذ ساعة 737
الكائنات البحرية «آمنة» على سواحل الشرقية
الكائنات البحرية «آمنة» على سواحل الشرقية
منذ ساعة 1780
رصاصة طائشة تنهي حياة عريس أثناء حفل زفافه
رصاصة طائشة تنهي حياة عريس أثناء حفل زفافه
منذ ساعة 842
أفضل طريقة لتنظيف الجنوط الألومنيوم
أفضل طريقة لتنظيف الجنوط الألومنيوم
منذ ساعة 1763