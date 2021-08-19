الداخلية: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة التجمع العائلي

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الداخلية، من التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المُحددة.
وأكدت على أن التجمع العائلي بأعداد تتجاوز المُحددة بحيز واحد أو مُحدد ولا تربط القائمين به علاقة سكنية مُخالف للإجراءات الوقائية من "كورونا"، مبينةً أن العقوبة فيه على المسؤول أو المنشأة 10 آلاف ريال.
وأشارت إلى أن عقوبة حضور التجمع المُخالف تصل إلى الغرامة بـ 5 آلاف ريال مع مضاعفة العقوبة في حال تكرارها أول مرة.
وأضافت أن الدعوة للتجمع محل المُخالفة أو التسبب فيها تكون عقوبتها 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها في حال التكرار.