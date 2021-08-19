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الداخلية: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة التجمع العائلي

منذ 20 ساعة
13317
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الداخلية: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة التجمع العائلي

الرياض (صدى):
حذرت وزارة الداخلية، من التجمعات العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المُحددة.

وأكدت على أن التجمع العائلي بأعداد تتجاوز المُحددة بحيز واحد أو مُحدد ولا تربط القائمين به علاقة سكنية مُخالف للإجراءات الوقائية من "كورونا"، مبينةً أن العقوبة فيه على المسؤول أو المنشأة 10 آلاف ريال.

وأشارت إلى أن عقوبة حضور التجمع المُخالف تصل إلى الغرامة بـ 5 آلاف ريال مع مضاعفة العقوبة في حال تكرارها أول مرة.

وأضافت أن الدعوة للتجمع محل المُخالفة أو التسبب فيها تكون عقوبتها 10 آلاف ريال، مع مضاعفتها في حال التكرار.

 

مخالفة
الداخلية
التجمع العائلي

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8442
منذ 17 ساعة
والحفلات الغنائيه فوق النظام
مصفعي
مصفعي عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
والحفلات الغنائيه مافيها كورونا هو يخاف من الميوزك
مصفعي
مصفعي عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
والحفلات الغنائيه مافيها كورونا هو يخاف من الميوزك
خالد
خالد عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
حفلات هيئة الترفيه فيها تجمعات وتكرار.. وازعاج للمسلمين
خالد
خالد عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
حفلات هيئة الترفيه فيها تجمعات وتكرار.. وازعاج للمسلمين
أبونواف الشهري
أبونواف الشهري عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
يعني نقسم أنفسنا طيب أنا عائلتي كبيرة أخوان وأخوات وأبناء إخوة وأبناء أخوات وأحفاد فكيف نتصرف
للأسف بعض الأوامر والتعليمات لا تكون مدروسة بالشكل الصحيح
أبونواف الشهري
أبونواف الشهري عدد التعليقات : 2
منذ 11 ساعة
يعني نقسم أنفسنا طيب أنا عائلتي كبيرة أخوان وأخوات وأبناء إخوة وأبناء أخوات وأحفاد فكيف نتصرف
للأسف بعض الأوامر والتعليمات لا تكون مدروسة بالشكل الصحيح
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
والجمهور في الحفلات الاغانئيه و ملاعب كرة القدم يشملهم القرار
Abo-7assan
Abo-7assan عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
الكورونا تتواجد فقط في المساجد🤨
مالكم دخل بأسمي
مالكم دخل بأسمي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
مين جاب الخبر وهل هوا متأكد من صحته لان غريبه يمنعون العوائل وهم سامحين للحفلات الغنائيه والزحمه والتجمهر؟؟

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
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