يوسف خميس لحمدالله: "قبل النصر ما كان أحد يعرفك"

طلال الغامدي (صدى):
وجه لاعب النصر السابق يوسف خميس، رسالة للاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، مؤكدًا أن فضل النادي عليه كبير.
وقال خميس: "حمدالله لاعب كبير ما في شك، لكن النصر له فضل عليك، وقبل النصر ما كان أحد يعرفك، ومن حق النادي عليك أن تخلص له طالما النادي ما قصر معك في أي شيء".
وكانت مفاجأة قد صدمت جماهير النصر، بشأن حمدالله، قبل مواجهة الفيصلي المقبلة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لن يشارك في المباراة، بسبب "ظرف خاص"، الأمر الذي أثار جدلا بين جماهير النصر في الساعات الماضية.
ويلتقي النصر والفيصلي، مساء الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين.