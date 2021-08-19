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يوسف خميس لحمدالله: "قبل النصر ما كان أحد يعرفك"

منذ 10 ساعات
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يوسف خميس لحمدالله: "قبل النصر ما كان أحد يعرفك"

طلال الغامدي (صدى):
وجه لاعب النصر السابق يوسف خميس، رسالة للاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، مؤكدًا أن فضل النادي عليه كبير.

وقال خميس: "حمدالله لاعب كبير ما في شك، لكن النصر له فضل عليك، وقبل النصر ما كان أحد يعرفك، ومن حق النادي عليك أن تخلص له طالما النادي ما قصر معك في أي شيء".

وكانت مفاجأة قد صدمت جماهير النصر، بشأن حمدالله، قبل مواجهة الفيصلي المقبلة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لن يشارك في المباراة، بسبب "ظرف خاص"، الأمر الذي أثار جدلا بين جماهير النصر في الساعات الماضية.

ويلتقي النصر والفيصلي، مساء الخميس، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين.

النصر
يوسف خميس
حمدالله

التعليقات

الوفا طبعي
الوفا طبعي عدد التعليقات : 1922
منذ 8 ساعات
النصر اكبر من حمدالله او غيره
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2077
منذ 7 ساعات
ومن غير حمد الله النصر ماكان يعرف طريق المنصات
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2435
منذ 5 ساعات
زعيم آسيا -- معليش اخي -- نادي ابو خرقه عرف طريق المنصات قبل حمدالله بكل انواع الدفع الرباعي -- والتحكيم ودلهوم وحسين هادي -- وارجع للتاريخ العظيم من التسهيلات والمجاملات -- بالله فيه اكبر من الكفئه الماليه في خمس دقائق شملها تسجيل اللاعبين
الجنوبي
الجنوبي عدد التعليقات : 2
منذ 3 ساعات
الخرقه مغطياك والبطولات قبل حمدالله بدق خشوم والتحكيم معروف مع مين
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2563
منذ ساعتين
قبل الخرقة الحالمية لم نكن نعرف الفقر،،، الآسيوية صعبة قوية،،، الآسيوية مستحيلة عصية،،، والخرقة سهلة علية
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1130
منذ 35 دقيقة
يا ع. س. ع.و.ابو وليد ,تتهمون التحكيم واقول لكم كل انا بمافيه ينضحولانكم اكلتو بطولات من التحكيم زمن نواف بن محمد وابو زنده وتحسبو غيكم مثلكم يا متعصبين,,

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أحدث التعليقات

4lovex2
للأسف الشديد فيه الكثير من البنات وليس الكل طبعاً انا لا اعمم ، انهم في مقاطع التيك توك يحبون نشر مقاطع سيئة عنهم بطرق...
4lovex2
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣
رااايق
يحسبون نفسهم في مصر *** هههههههههههههههههه
4lovex2
سبب كثرة جرائم السرقة لأن دولتنا لاتطبق شرع الله العظيم ألي هو قطع يد السارق والسارقة
رااايق
ههههههههههههههههههههههه

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