صالح المطلق: حمدالله تاريخه كبير في المشاكل وأوافق على مغادرته النصر

نواف السالم (صدى):
أثار قرار تغيب المغربي عبد الرزاق حمد الله، عن قائمة النصر أمام الفيصلي، رغم مشاركته في التمرين الأخير للفريق، العديد من التساؤلات.
ومن جانبه أوضح لاعب النصر السابق والمدرب صالح المطلق، أنه لا عذر لحمدالله، قائلا: "إذا كانت الأمور تتعلق بمفاوضات أو غيرها الأمر غير مقبول وهذا خطأ كبير من اللاعب والإدارة".
وأضاف المطلق: "حمدالله تاريخه كبير في هذه المشاكل، حيث حدث أمور مشابهة لنفس تلك التصرفات، مع منتخب المغرب وفي قطر".
وأبدى المطلق موافقته على مغادرة حمدالله للنصر، قائلا: "أوافق على مغادرة حمد الله أو غيره في حال وجود مشاكل، أو شروط، فما هي الفائدة من جلوسه؟ من الأفضل أن يغادر".