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صالح المطلق: حمدالله تاريخه كبير في المشاكل وأوافق على مغادرته النصر

منذ 12 ساعة
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صالح المطلق: حمدالله تاريخه كبير في المشاكل وأوافق على مغادرته النصر

نواف السالم (صدى):
أثار قرار تغيب المغربي عبد الرزاق حمد الله، عن قائمة النصر أمام الفيصلي، رغم مشاركته في التمرين الأخير للفريق، العديد من التساؤلات.

ومن جانبه أوضح لاعب النصر السابق والمدرب صالح المطلق، أنه لا عذر لحمدالله، قائلا: "إذا كانت الأمور تتعلق بمفاوضات أو غيرها الأمر غير مقبول وهذا خطأ كبير من اللاعب والإدارة".

وأضاف المطلق: "حمدالله تاريخه كبير في هذه المشاكل، حيث حدث أمور مشابهة لنفس تلك التصرفات، مع منتخب المغرب وفي قطر".

وأبدى المطلق موافقته على مغادرة حمدالله للنصر، قائلا: "أوافق على مغادرة حمد الله أو غيره في حال وجود مشاكل، أو شروط، فما هي الفائدة من جلوسه؟ من الأفضل أن يغادر".

المغربي حمدالله خارج معسكر النصر التحضيري لمباراته أمام الفيصلي 

نادي النصر
النصر
صالح المطلق
حمدالله

التعليقات

سلوم النصراوي
سلوم النصراوي عدد التعليقات : 20
منذ 3 ساعات
بقريح .. اللي يبيه يدفع 100 مليون ونجيب في الشتوية مهاجم اجنبي أحسن منه .
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9908
منذ 3 ساعات
وأبدى المطلق موافقته على مغادرة حمدالله للنصر ** أنت من عشان توافق ولا لأ ***

أيش موقعك في الأدارة **؟؟!!!!

وبعدين اللي أعرفه أن التشكيلة لكل مباراة تأتي من المدرب قبلها بساعة تقريباً **

إلا أذا تغير الوضع هذه السنين ** ما أدري ***!!!
زائر
زائر عدد التعليقات : 1
منذ 54 دقيقة
افرحويا ادارة النصرالمطلق وافق على رحيل حمدالله مابغى يوافق
خالد الربياوي
خالد الربياوي عدد التعليقات : 1315
منذ 43 دقيقة
لا محد يبغاه خله يقعد على قلوبكم يأمر وينهى على كيفه قال 100 مليون 😂

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أحدث التعليقات

4lovex2
للأسف الشديد فيه الكثير من البنات وليس الكل طبعاً انا لا اعمم ، انهم في مقاطع التيك توك يحبون نشر مقاطع سيئة عنهم بطرق...
4lovex2
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣
رااايق
يحسبون نفسهم في مصر *** هههههههههههههههههه
4lovex2
سبب كثرة جرائم السرقة لأن دولتنا لاتطبق شرع الله العظيم ألي هو قطع يد السارق والسارقة
رااايق
ههههههههههههههههههههههه

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