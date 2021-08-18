تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
بكاء سيدة بعد ان فقدت سيارتها في حادث سير
منذ 9 ساعات
2616
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
بلبل البحر
عدد التعليقات : 1738
منذ ساعة
الحمد لله على السلامة.. الله يعوضك خيرمنها
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
أحمد
كذابين والله العظيم ورطوني وسحب البنك راتبي كامل وانا مدعوم ولا نزلي دعم ٧شهور ماكل هواء هذا وانا دافع دفعه كبيرة جدا روح موت...
grabs
القروض ليست الأصحاب الدخل المحدود أصحاب الدخل المحدود ليهم الله سبحانه وتعالى
سعد
يامتحدث وزارة الاسكان الله يعافيك شوفوا لنا حل في مخطط١٠٨٣ محافظة القويعيه البنوك صرفت دفعتين ووقفوا الصرف بحجة رهن الصك والصك عند وزارة الاسكان
عيسى
حنا مااستفدنا من مخطط المنار
د محمد ماجد بخش
بك باك بكوك 🐓🐓🐓 .. من الصباح قرأت الخبرية
أخر الأخبار
فيديو.. بايدن يدير ظهره لأسئلة الصحفيين عن أفغانستان
منذ 28 دقيقة
1241
يوسف خميس لحمدالله: "قبل النصر ما كان أحد يعرفك"
منذ 48 دقيقة
1387
توقعات بتعديل حكومي يشمل وزارات سيادية في الكويت
منذ ساعة
1331
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان الوضع في أفغانستان
منذ ساعة
1256
صالح المطلق: حمدالله تاريخه كبير في المشاكل وأوافق على مغادرته النصر
منذ ساعتين
1714
حبس مواطن لزواجه عرفيًا وإقامة علاقة محرمة في مكة
منذ ساعتين
2407
رسميًا.. الرائد يعلن تعاقده مع يحيى الشهري
منذ 3 ساعات
1948
مصير كويتي زرع الحشيش في منزله
منذ 3 ساعات
999
محمد رمضان يثير الجدل بظهوره بملابس بدوية أثناء الترويج لأغنيته الجديدة
منذ 4 ساعات
1008
بالفيديو .. كشف مخابئ سرية لتخزين خلطات المعسل الممنوعة في الرياض
منذ 4 ساعات
1784