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أمانة تبوك تنهي في إسبوع أكثر من ألف بلاغ في حملة " صور وأرسل " لمعالجة التشوهات البصرية بالمنطقة

منذ 7 ساعات
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أمانة تبوك تنهي في إسبوع أكثر من ألف بلاغ في حملة " صور وأرسل " لمعالجة التشوهات البصرية بالمنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
تواصل أمانة منطقة تبوك جهودها في معالجة البلاغات الواردة لها ، جراء حملة " صور وأرسل " التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية على مستوى المملكة مطلع الأسبوع الماضي ، وتهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة ، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت " الأمانة " أن الحملة تلقت مايزيد عن 1380 بلاغاً جرى إنهاء 1080 بلاغ منها ، فيما تعمل الجهات المعنية الآن على إغلاق المتبقي لمعالجة التشوه البصري وفقاً للخطة المعدة ، بهدف تعزيز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري، وقد شملت بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة.

الجدير بالذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط من هنا من مختلف الأجهزة الذكية.

التعليقات

محمد الرضمه
محمد الرضمه عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
ارسلت لهم بوجود ملاحظات بحي الاخضر واقفل البلاغ من قبلهم خلال ساعات دون اتخاذ اي اجراء او تعديل للملاحظات

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أحدث التعليقات

أحمد
كذابين والله العظيم ورطوني وسحب البنك راتبي كامل وانا مدعوم ولا نزلي دعم ٧شهور ماكل هواء هذا وانا دافع دفعه كبيرة جدا روح موت...
grabs
القروض ليست الأصحاب الدخل المحدود أصحاب الدخل المحدود ليهم الله سبحانه وتعالى
سعد
يامتحدث وزارة الاسكان الله يعافيك شوفوا لنا حل في مخطط١٠٨٣ محافظة القويعيه البنوك صرفت دفعتين ووقفوا الصرف بحجة رهن الصك والصك عند وزارة الاسكان
عيسى
حنا مااستفدنا من مخطط المنار
د محمد ماجد بخش
بك باك بكوك 🐓🐓🐓 .. من الصباح قرأت الخبرية

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