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قطار يصدم شاحنة
منذ يوم
1946
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132406
منذ 51 دقيقة
عدم احترام الكباار ، ماهو زين ..
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أحدث التعليقات
4lovex2
للأسف الشديد فيه الكثير من البنات وليس الكل طبعاً انا لا اعمم ، انهم في مقاطع التيك توك يحبون نشر مقاطع سيئة عنهم بطرق...
4lovex2
طيب وش المطلوب منا نرقص لها يعني🤣
رااايق
يحسبون نفسهم في مصر *** هههههههههههههههههه
4lovex2
سبب كثرة جرائم السرقة لأن دولتنا لاتطبق شرع الله العظيم ألي هو قطع يد السارق والسارقة
رااايق
ههههههههههههههههههههههه
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