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مواطن يوثق عراك بين خيول
منذ يومين
3365
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132511
منذ يومين
يمكن هذا اللي يسمونه صراع الملوك ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 52547
منذ يوم
صراع الجبابره
محمد ال دغشوم البقعاوي
عدد التعليقات : 22
منذ 59 دقيقة
يقول ماخبر يربط بالمرابط حصانين يجيب تفريق مرابط الخيل حتي لايحدث مثل هذا العراك وتقبلوا تحياتي جميعًا
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
فسقانين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك احرقهم ..
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : كيف * لمسلم * أن *يستنجد * بالأمريكان * الكفار * الصهاينة* ليريق * دماء *...
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...
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