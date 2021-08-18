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حديث عبدالعزيز المريسل عن تسجيل لاعب الهلال بيريرا

منذ يوم
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التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2077
منذ يوم
الورع هذا مسوي فيها اعلامي
ياقشرة التمره تساءل وتجاوب على نفسك
الي خل ايرادات النادي اعلى من مصروفاته
هو سبب الي يحاول يتخلص من جيفينكو بطريقه لا تكلف النادي مبالغ
المفروض تشيد بالاصيفر حقك
مجرد اخو حمد الله يلمح فالتواصل الاحتماعي
ربعك عدلوا في مميزات عقده زلايب زيك ماعندهم فكر
ابوفارس
ابوفارس عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
نادي الهلال ادرى بمصروفاته وايراداته
الهلال عنده افضل ملعب راح يقدمه نادي الهلال الى جمهورة .
فلاح القحطاني
فلاح القحطاني عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
الاستاذ الاعلامي عبدالعزيز المريسل
نادي الهلال ادرى بمصروفاته وايراداته لن تحصرها انت .
الهلال يخطط وعنده افضل ملعب راح يقدمه نادي الهلال الى جمهورة .
تحياتي
أبو أمجد
أبو أمجد عدد التعليقات : 31
منذ 3 ساعات
يازين أم زكي أذا بربرت بما لاتستطيع ولاكن للتنفيس عن نفسها فقط تحشر الهلال في بربرتها ليس لشي ولاكن لزيادة أعداد المغيبين فكريآ لديها من متابعها الفقارى
أبو أمجد
أبو أمجد عدد التعليقات : 31
منذ 3 ساعات
يازين أم زكي أذا بربرت بما لاتستطيع ولاكن للتنفيس عن نفسها فقط تحشر الهلال في بربرتها ليس لشي ولاكن لزيادة أعداد المغيبين فكريآ لديها من متابعها الفقارى
محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
سبحان الله ليش دوبك في دوب الهلال اهتم في الفقر تبعكم وتركنا في حالنا ياخي انت عوووووووومه ماتنبلع وربي
المفارق
المفارق عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
يازينك ساكت كذاب ومتعافي
المفارق
المفارق عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
حكي فاضي
أحمد العسيري
أحمد العسيري عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
ياحليلها ام زكي ماعندها غير الهلال
هي ما نالت الشهره الا بمهاجمه الهلال ناس تعيش على فتات الحديث عن الهلال فقط.
خالد
خالد عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
ههههههههههه والطواقي ليه متحمسين وتابعون عمكم المريسل
خالد
خالد عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
ههههههههههه والطواقي ليه متحمسين وتابعون عمكم المريسل
خليفه
خليفه عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
تراه قاعد يشكك بميزانية الزعيم
خليفه
خليفه عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
تراه قاعد يشكك بميزانية الزعيم
أبوريان
أبوريان عدد التعليقات : 1
منذ 54 دقيقة
هههههههههه
مسخرة الموسم خليك في ناديك وخل البربره عنك😂😂😂😂😂😂

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الرشيدي
يا وزير الإسكان لي ثلاث شهور ما نزلي الدعم بسب توقيف الخدمات الله يرضلي عليك ابي اتنزل ولا الغاء العقد كلام فاضي اقسم با...
الرشيدي
يا وزير الإسكان لي ثلاث شهور ما نزلي الدعم بسب توقيف الخدمات الله يرضلي عليك ابي اتنزل ولا الغاء العقد كلام فاضي اقسم با...
ناسي
ما الجديد ؟!
أبوريان
هههههههههه مسخرة الموسم خليك في ناديك وخل البربره عنك😂😂😂😂😂😂
بوجهاد
اول مرة جهة حكومية تنتصر للمواطن وترجع فلوسه

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