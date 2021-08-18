تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
حديث عبدالعزيز المريسل عن تسجيل لاعب الهلال بيريرا
منذ يوم
10839
14
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
زعيم اااسيا
عدد التعليقات : 2077
منذ يوم
الورع هذا مسوي فيها اعلامي
ياقشرة التمره تساءل وتجاوب على نفسك
الي خل ايرادات النادي اعلى من مصروفاته
هو سبب الي يحاول يتخلص من جيفينكو بطريقه لا تكلف النادي مبالغ
المفروض تشيد بالاصيفر حقك
مجرد اخو حمد الله يلمح فالتواصل الاحتماعي
ربعك عدلوا في مميزات عقده زلايب زيك ماعندهم فكر
ابوفارس
عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
نادي الهلال ادرى بمصروفاته وايراداته
الهلال عنده افضل ملعب راح يقدمه نادي الهلال الى جمهورة .
فلاح القحطاني
عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
الاستاذ الاعلامي عبدالعزيز المريسل
نادي الهلال ادرى بمصروفاته وايراداته لن تحصرها انت .
الهلال يخطط وعنده افضل ملعب راح يقدمه نادي الهلال الى جمهورة .
تحياتي
أبو أمجد
عدد التعليقات : 31
منذ 3 ساعات
يازين أم زكي أذا بربرت بما لاتستطيع ولاكن للتنفيس عن نفسها فقط تحشر الهلال في بربرتها ليس لشي ولاكن لزيادة أعداد المغيبين فكريآ لديها من متابعها الفقارى
أبو أمجد
عدد التعليقات : 31
منذ 3 ساعات
يازين أم زكي أذا بربرت بما لاتستطيع ولاكن للتنفيس عن نفسها فقط تحشر الهلال في بربرتها ليس لشي ولاكن لزيادة أعداد المغيبين فكريآ لديها من متابعها الفقارى
محمد
عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
سبحان الله ليش دوبك في دوب الهلال اهتم في الفقر تبعكم وتركنا في حالنا ياخي انت عوووووووومه ماتنبلع وربي
المفارق
عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
يازينك ساكت كذاب ومتعافي
المفارق
عدد التعليقات : 9
منذ ساعة
حكي فاضي
أحمد العسيري
عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
ياحليلها ام زكي ماعندها غير الهلال
هي ما نالت الشهره الا بمهاجمه الهلال ناس تعيش على فتات الحديث عن الهلال فقط.
خالد
عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
ههههههههههه والطواقي ليه متحمسين وتابعون عمكم المريسل
خالد
عدد التعليقات : 6
منذ ساعة
ههههههههههه والطواقي ليه متحمسين وتابعون عمكم المريسل
خليفه
عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
تراه قاعد يشكك بميزانية الزعيم
خليفه
عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
تراه قاعد يشكك بميزانية الزعيم
أبوريان
عدد التعليقات : 1
منذ 54 دقيقة
هههههههههه
مسخرة الموسم خليك في ناديك وخل البربره عنك😂😂😂😂😂😂
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
الرشيدي
يا وزير الإسكان لي ثلاث شهور ما نزلي الدعم بسب توقيف الخدمات الله يرضلي عليك ابي اتنزل ولا الغاء العقد كلام فاضي اقسم با...
الرشيدي
يا وزير الإسكان لي ثلاث شهور ما نزلي الدعم بسب توقيف الخدمات الله يرضلي عليك ابي اتنزل ولا الغاء العقد كلام فاضي اقسم با...
ناسي
ما الجديد ؟!
أبوريان
هههههههههه مسخرة الموسم خليك في ناديك وخل البربره عنك😂😂😂😂😂😂
بوجهاد
اول مرة جهة حكومية تنتصر للمواطن وترجع فلوسه
أخر الأخبار
حادث تصادم يتسبب في إصابة 8 في الباحة
منذ 50 ثانية
1016
النصر لا ينوي التجديد للمغربي حمدالله واستبعاده عن مباراة الفيصلي "قرار فني"
منذ 6 دقائق
1105
امرأة تقفز من الطابق الثالث بعد تعرضها للضرب على يد زوجها بسبب خلافات بينهما
منذ 25 دقيقة
282
خبير: العملات الرقمية ساهمت في انتشار فيروس الفدية وسرقة أموال الشركات (فيديو)
منذ 27 دقيقة
1206
مصرع لاعب أفغاني بعد سقوطه المروع من طائرة أمريكية أثناء إقلاعها من مطار كابل
منذ 29 دقيقة
1328
"المسحل" يعزي "البلطان" في وفاة والدته
منذ 32 دقيقة
1210
شاهد: قائد باص متهور يسير بسرعة عالية على طريق "جدة_مكة" والمرور يتفاعل
منذ 34 دقيقة
1314
التعادل الإيجابي يخيم على لقاء الأهلي والحزم
منذ 47 دقيقة
1357
مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان للانتقال إلى ريال مدريد
منذ 54 دقيقة
1255
بالفيديو .. مذيع أمريكي يجلد "إلهان عمر": أنقذناكي من مخيم لاجئين وهذا خطأنا
منذ ساعة
1489