بالفيديو.. متحولة ترد على بدور البراهيم بعد انتقادها لها: ما بشوفك أنثى

أميرة خالد (صدى):
ردت المتحولة كاتولينا، على الفاشينيستا بدور البراهيم، بعد خروج الأخيرة بفيديو للرد على جميع من شبهها بـ"كاتولينا" ووصفها بالمثلية.
وظهرت البراهيم في الفيديو، وهي تضع المكياج وقالت: "جاتني تعليقات مشبهيني بكاتولينا ذا الرجال الي مثلي، يسمونه مثليين؟ حرام عليكم صراحة وشو شبهتوني بكاتولينا فصخت الباروكة، حرام عليكم كل هالنعومة والأنوثة تشبهوني في هذا مع حترامي ، بس أنا حرمة.. بنات صراحة زعلانة منكم".
وأثار ذلك غضب كاتلونيا التي أعادت نشر الفيديو، معلقة عليه: "مع احترامي لبنات السعودية.. أنا ما بشوفك أنثى، الوجه كأنه طاجن مغربي والرقبة رقبة فيل، والصوت لحاله صوت أبو عباس، أي نعومة تتكلمي عنها، ونصيحة مني ليكي احترمي نفسك قبل ما استلمك أحسن لك يا حولة.