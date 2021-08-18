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بالفيديو.. متحولة ترد على بدور البراهيم بعد انتقادها لها: ما بشوفك أنثى

منذ ساعتين
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بالفيديو.. متحولة ترد على بدور البراهيم بعد انتقادها لها: ما بشوفك أنثى

أميرة خالد (صدى):
ردت المتحولة كاتولينا، على الفاشينيستا بدور البراهيم، بعد خروج الأخيرة بفيديو للرد على جميع من شبهها بـ"كاتولينا" ووصفها بالمثلية.

وظهرت البراهيم في الفيديو، وهي تضع المكياج وقالت: "جاتني تعليقات مشبهيني بكاتولينا ذا الرجال الي مثلي، يسمونه مثليين؟ حرام عليكم صراحة وشو شبهتوني بكاتولينا فصخت الباروكة، حرام عليكم كل هالنعومة والأنوثة تشبهوني في هذا مع حترامي ، بس أنا حرمة.. بنات صراحة زعلانة منكم".

وأثار ذلك غضب كاتلونيا التي أعادت نشر الفيديو، معلقة عليه: "مع احترامي لبنات السعودية.. أنا ما بشوفك أنثى، الوجه كأنه طاجن مغربي والرقبة رقبة فيل، والصوت لحاله صوت أبو عباس، أي نعومة تتكلمي عنها، ونصيحة مني ليكي احترمي نفسك قبل ما استلمك أحسن لك يا حولة.

بدور البراهيم
كاتولينا
متحولة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132375
منذ ساعة
طاحوا ببعض مدري طاحن ببعض .. عجزنا نعرف لهما جنس معين ..
قرم
قرم عدد التعليقات : 377
منذ ساعة
وش هذا هاتو لينا!!!
مدري كلونيا؟
وانتي والله المكياج له دور يابدور.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر واذيه .. آمين ..
محمد الخمعلي
الله يستر على بناتنا وعلى بنات المسلمين والحجاب فرض من الله عز وجل والله يهدي كل انثى مسلمه غير محجبه ومتبرجه ولا حول ولا...
Warman
ممكن تقول لنا كيف بتستغني عنهم ياوافي حتى يستفيد الجميع. بالتفصيل الممل لو سمحت
رااايق
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!! وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه
قرم
ممتاز..ممتاز ابطال . صفقو لهم

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