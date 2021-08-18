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بالفيديو.. مسؤول صيني يسخر من إعلان جورج بوش انتهاء طالبان قبل 20 عامًا

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مسؤول صيني يسخر من إعلان جورج بوش انتهاء طالبان قبل 20 عامًا

وكالات (صدى):
سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ليجيان زهاو، أمس الثلاثاء، من مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش يعلن فيه نهاية حركة طالبان قبل 20 عاما.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الصينية على صفحته الرسمية في "تويتر"، على تصريحات بوش: "بعد أن كانت الولايات المتحدة قاضيًا أخلاقيًا للعالم لفترة طويلة، يجب عليها أن تعلم أنها ليست سيدة كل شيء.. وللشعب الأفغاني الحق في تقرير مستقبله".

وكان جورج دبليو بوش قد أعلن حينها: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته.. لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنتهِ بعد.. نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد".

أمريكا
الصين
أفغانستان
جورج بوش
طالبان

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132376
منذ ساعة
اخزاه الله رئيس الإرهاب العالمي الماسوني هو وبقية زعماء العصابات الأمريكيه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر واذيه .. آمين ..
محمد الخمعلي
الله يستر على بناتنا وعلى بنات المسلمين والحجاب فرض من الله عز وجل والله يهدي كل انثى مسلمه غير محجبه ومتبرجه ولا حول ولا...
Warman
ممكن تقول لنا كيف بتستغني عنهم ياوافي حتى يستفيد الجميع. بالتفصيل الممل لو سمحت
رااايق
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!! وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه
قرم
ممتاز..ممتاز ابطال . صفقو لهم

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