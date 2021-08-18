بالفيديو.. مسؤول صيني يسخر من إعلان جورج بوش انتهاء طالبان قبل 20 عامًا

وكالات (صدى):
سخر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ليجيان زهاو، أمس الثلاثاء، من مقطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش يعلن فيه نهاية حركة طالبان قبل 20 عاما.
وعلق المتحدث باسم الخارجية الصينية على صفحته الرسمية في "تويتر"، على تصريحات بوش: "بعد أن كانت الولايات المتحدة قاضيًا أخلاقيًا للعالم لفترة طويلة، يجب عليها أن تعلم أنها ليست سيدة كل شيء.. وللشعب الأفغاني الحق في تقرير مستقبله".
وكان جورج دبليو بوش قد أعلن حينها: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته.. لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنتهِ بعد.. نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد".