حركة طالبان تطلق النار على المتظاهرين ضدها في جلال آباد

كابول (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لحظة إطلاق حركة طالبان النار على المتظاهرين ضدها في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان؛ حيث عملت على ضرب الصحفيين واعتقالهم.
ودمرت حركة "طالبان" تمثال زعيم ميليشيا قاتلهم خلال الحرب الأهلية في أفغانستان في التسعينيات، وهو يعود لعبد العلي مزاري، زعيم ميليشيا الذي قتلته "طالبان" عام 1996، عندما انتزع مقاتلوها السلطة من أمراء الحرب المتنافسين. وكان مزاري نصيرا لأقلية الهزارة العرقية الشيعية، والتي تعرضت للاضطهاد في ظل حكم "طالبان" السابق.
وعادت "طالبان" إلى السلطة في نهاية الأسبوع الماضي بعد الاستيلاء على جزء كبير من البلاد في غضون أيام، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر لإكتمال انسحاب القوات الأمريكية.