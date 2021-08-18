نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حركة طالبان تطلق النار على المتظاهرين ضدها في جلال آباد

منذ ساعة
1945
2
حركة طالبان تطلق النار على المتظاهرين ضدها في جلال آباد

كابول (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لحظة إطلاق حركة طالبان النار على المتظاهرين ضدها في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان؛ حيث عملت على ضرب الصحفيين واعتقالهم.

ودمرت حركة "طالبان" تمثال زعيم ميليشيا قاتلهم خلال الحرب الأهلية في أفغانستان في التسعينيات، وهو يعود لعبد العلي مزاري، زعيم ميليشيا الذي قتلته "طالبان" عام 1996، عندما انتزع مقاتلوها السلطة من أمراء الحرب المتنافسين. وكان مزاري نصيرا لأقلية الهزارة العرقية الشيعية، والتي تعرضت للاضطهاد في ظل حكم "طالبان" السابق.

وعادت "طالبان" إلى السلطة في نهاية الأسبوع الماضي بعد الاستيلاء على جزء كبير من البلاد في غضون أيام، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الموعد المقرر لإكتمال انسحاب القوات الأمريكية.

أفغانستان
طالبان
متظاهرين
جلال آباد

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 377
منذ 55 دقيقة
لا حول الله يارب.
وشفيهم الشياب يبكون ..يارب..رحمتك.
اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الامن والامان.
الله يرفع عنهم.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132376
منذ 43 دقيقة
لعن الله الامريكان وطواغيت إيران من روس واتراك وصينيون وبعض الأعراب الخونه .. اللهم آمين ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر واذيه .. آمين ..
محمد الخمعلي
الله يستر على بناتنا وعلى بنات المسلمين والحجاب فرض من الله عز وجل والله يهدي كل انثى مسلمه غير محجبه ومتبرجه ولا حول ولا...
Warman
ممكن تقول لنا كيف بتستغني عنهم ياوافي حتى يستفيد الجميع. بالتفصيل الممل لو سمحت
رااايق
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!! وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه
قرم
ممتاز..ممتاز ابطال . صفقو لهم

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 546 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 25 دقيقة 1453
بالفيديو.. مختص يكشف موعد بدء موسم الأمطار
بالفيديو.. مختص يكشف موعد بدء موسم الأمطار
منذ 31 دقيقة 1538
كيفية تجنب لدغات الأفاعي
كيفية تجنب لدغات الأفاعي
منذ 35 دقيقة 593
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
منذ 41 دقيقة 1578
"البيئة" تباشر بلاغًا لردم بئر مكشوفة بالطائف
"البيئة" تباشر بلاغًا لردم بئر مكشوفة بالطائف
منذ 45 دقيقة 1499
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين
منذ 50 دقيقة 1489
بالفيديو..كيفية التعرف على الاشتراطات الصحية للمسافرين عبر تطبيق "توكلنا "
بالفيديو..كيفية التعرف على الاشتراطات الصحية للمسافرين عبر تطبيق "توكلنا "
منذ 55 دقيقة 1598
ترقية العقيد سليمان السعيد إلى رتبة عميد
ترقية العقيد سليمان السعيد إلى رتبة عميد
منذ ساعة 1768
حركة طالبان تطلق النار على المتظاهرين ضدها في جلال آباد
حركة طالبان تطلق النار على المتظاهرين ضدها في جلال آباد
منذ ساعة 1945
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1902