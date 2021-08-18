"الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة الشائعات المتداولة حول الشعيرية سريعة التحضير، بأنها تسبب السرطان أو لها آثار سلبية خطيرة.
وذكرت الهيئة أنه لم يثبت أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان أو آثارًا سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة (E-621).
وأضافت: تعتبر مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية.
وأكدت على أن اللائحة الفنية السعودية تسمح باستخدام مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية التي يُرمز لها بـ"E-621"؛ حيث إنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مضافًا غذائيًّا.