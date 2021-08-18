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"الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان

منذ 4 أيام
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"الغذاء والدواء": الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة الشائعات المتداولة حول الشعيرية سريعة التحضير، بأنها تسبب السرطان أو لها آثار سلبية خطيرة.

وذكرت الهيئة أنه لم يثبت أن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان أو آثارًا سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة (E-621).

وأضافت: تعتبر مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية.

وأكدت على أن اللائحة الفنية السعودية تسمح باستخدام مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية التي يُرمز لها بـ"E-621"؛ حيث إنه لم يثبت بالأدلة العلمية علاقتها بالسرطان أو بآثار سلبية خطيرة في حال تناولها باعتبارها مضافًا غذائيًّا.

السرطان
الغذاء والدواء
الشعيرية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132649
منذ 4 أيام
خير ان شاء الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82413
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

ابو وليد
انصار فريق ابو خرقه مستحيل يصدقون لانهم متعودين على البكش
ابو مشعل
لانه في مجلس الشورى والراتب عالي والمخصصات عاليه اكيد بيتفلسف على المواطن الضعيف
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياحرام وانا زارعه عندي 2 صبار طبيعيه ولا أحد التفتفيها صحيح جيل تقليد ولا يعرف الأصلي لنا الله يتجيل الاصاله 😭😭😭😭 ـــــــــــــــــــ هههههههههههه على...
ابو عمار
سلامات

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