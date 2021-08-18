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شاف الموت
منذ 4 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132375
منذ 3 ساعات
يالك من تعيس .. بس اشوا مارحت فيها فطيس ..
.. وين لازّ في بومة هاالمدرعه .. السواق ماشافك باالمرايه يا ضفدعه ..
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13984
منذ ساعة
كاد أن يكون كما يقال:- طعام جحوش هو ويا دبابه اللوووووووح..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر واذيه .. آمين ..
محمد الخمعلي
الله يستر على بناتنا وعلى بنات المسلمين والحجاب فرض من الله عز وجل والله يهدي كل انثى مسلمه غير محجبه ومتبرجه ولا حول ولا...
Warman
ممكن تقول لنا كيف بتستغني عنهم ياوافي حتى يستفيد الجميع. بالتفصيل الممل لو سمحت
رااايق
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!! وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه
قرم
ممتاز..ممتاز ابطال . صفقو لهم
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