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الحاجة ام الاختراع
منذ 4 ساعات
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 9889
منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132376
منذ 3 ساعات
ويش سالفته هذا المعتووووه .. هل هو مطينها ياترى ....!!؟
واضح*** وصريح***
عدد التعليقات : 13984
منذ ساعة
هذا ليس إختراع،هذا خبال ماله داع..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر واذيه .. آمين ..
محمد الخمعلي
الله يستر على بناتنا وعلى بنات المسلمين والحجاب فرض من الله عز وجل والله يهدي كل انثى مسلمه غير محجبه ومتبرجه ولا حول ولا...
Warman
ممكن تقول لنا كيف بتستغني عنهم ياوافي حتى يستفيد الجميع. بالتفصيل الممل لو سمحت
رااايق
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!! وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه
قرم
ممتاز..ممتاز ابطال . صفقو لهم
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