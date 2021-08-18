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وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بعد

منذ يومين
2031
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وزارة العدل: مركز المصالحة عقد 260 ألف جلسة عن بعد

الرياض (صدى):
كشفت وزارة العدل، عن عقد أكثر من 260 ألف جلسة صلح عن بعد عبر منصة "تراضي" استفاد منها نحو 640 ألف مستفيد.

وأوضحت الوزارة، أن منصة تراضي تهدف إلى حل النزاعات عن بعد، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.

وبينت أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة، تُعدّ سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ، مشيرة إلى إصدار مركز المصالحة أكثر من 65 ألف وثيقة صلح عبر 512 مصلحاً ومصلحة مؤهلين في مختلف التخصصات.

وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط:  وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، ليصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب ، يليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ماتم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.

وزارة العدل
مستفيد
تراضي
جلسة صلح

التعليقات

محمد آل دغشوم البقعاوي
محمد آل دغشوم البقعاوي عدد التعليقات : 22
منذ 53 دقيقة
كفو معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني علئ اتخاذ قرار هذا القرار وكذالك قرار الترافع عن بعد وفقك الله لمتابعتك قطاع القضاء وإعادة الحقوق إلي اهلها وبيض الله وجهك ولك مني كل الشكر والاحترام ?

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فسقانين ..
ابو محمد 😎 ✍️
شد حيلك احرقهم ..
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة * راحة : كيف * لمسلم * أن *يستنجد * بالأمريكان * الكفار * الصهاينة* ليريق * دماء *...
محمد آل دغشوم البقعاوي
بالف عافيه ماعليك من الناس انت علم من أعلام الأخلاق ووزير ومستشار وكفو ولأ عليك من آي من كآن رضاء الناس غابه لاتدرك تحياتي...

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