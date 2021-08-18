عادل إمام يعيش فترة عزل في الساحل الشمالي

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر مقربة من الفنان المصري عادل إمام، أن عائلته تخضعه لإجراءات شديدة بعد انتشار فيروس كورونا بين الكثير من النجوم، في أوقات متفاوتة.
وذكرت المصادر إن منزل عادل إمام يخضع لعملية تعقيم أسبوعية، كما أن العاملين فيه يخضعون للتعقيم في كل مرة يغادرون فيها المنزل ويعودون إليه
وأضافت أنه يتواجد حالًيا في منزله بالساحل الشمالي ويخضع لقيود أمنية شديدة خاصة أنه يعاني من أزمة في التنفس منذ سنوات بسبب التدخين.
ويذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل "فالنتينو" والذي جمعه بالفنانة الراحلة دالل عبدالعزيز وعرض في الموسم الرمضاني 2020.