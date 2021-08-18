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عادل إمام يعيش فترة عزل في الساحل الشمالي

منذ 5 ساعات
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عادل إمام يعيش فترة عزل في الساحل الشمالي

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر مقربة من الفنان المصري عادل إمام، أن عائلته تخضعه لإجراءات شديدة بعد انتشار فيروس كورونا بين الكثير من النجوم، في أوقات متفاوتة.

وذكرت المصادر إن منزل عادل إمام يخضع لعملية تعقيم أسبوعية، كما أن العاملين فيه يخضعون للتعقيم في كل مرة يغادرون فيها المنزل ويعودون إليه

وأضافت أنه يتواجد حالًيا في منزله بالساحل الشمالي ويخضع لقيود أمنية شديدة خاصة أنه يعاني من أزمة في التنفس منذ سنوات بسبب التدخين.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام مسلسل "فالنتينو" والذي جمعه بالفنانة الراحلة دالل عبدالعزيز وعرض في الموسم الرمضاني 2020.

عادل إمام
كورونا
عزل
دلال عبدالعزيز

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132375
منذ 4 ساعات
ماهو فقيده ، لو ولّى .. مهفّ مقيط ورشاااهـ ..
فهد بن فايز الشهري
فهد بن فايز الشهري عدد التعليقات : 224
منذ 19 دقيقة
رحم الله فقيد الأمه عبدالعزيز بن باز

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر واذيه .. آمين ..
محمد الخمعلي
الله يستر على بناتنا وعلى بنات المسلمين والحجاب فرض من الله عز وجل والله يهدي كل انثى مسلمه غير محجبه ومتبرجه ولا حول ولا...
Warman
ممكن تقول لنا كيف بتستغني عنهم ياوافي حتى يستفيد الجميع. بالتفصيل الممل لو سمحت
رااايق
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!! وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه
قرم
ممتاز..ممتاز ابطال . صفقو لهم

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