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من ضفايرها طل القمر.. فتاة من أبها قبل 52 عام
منذ 18 ساعة
2369
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خبر في صورة
صورة جميلة
التعليقات
4lovex2
عدد التعليقات : 7315
منذ 18 ساعة
يترى هي على قيد الحياة ولا متوفيه ؟
اللهو البرى
عدد التعليقات : 3415
منذ 17 ساعة
الله هو العالم.
اللهو البرى
عدد التعليقات : 3415
منذ 17 ساعة
الله هو العالم.
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عدد التعليقات : 82316
منذ 17 ساعة
الله المستعان
بلبل البحر
عدد التعليقات : 1738
منذ ساعتين
حول الستين الآن.. الله يعفو عنها
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أحدث التعليقات
أحمد
كذابين والله العظيم ورطوني وسحب البنك راتبي كامل وانا مدعوم ولا نزلي دعم ٧شهور ماكل هواء هذا وانا دافع دفعه كبيرة جدا روح موت...
grabs
القروض ليست الأصحاب الدخل المحدود أصحاب الدخل المحدود ليهم الله سبحانه وتعالى
سعد
يامتحدث وزارة الاسكان الله يعافيك شوفوا لنا حل في مخطط١٠٨٣ محافظة القويعيه البنوك صرفت دفعتين ووقفوا الصرف بحجة رهن الصك والصك عند وزارة الاسكان
عيسى
حنا مااستفدنا من مخطط المنار
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بك باك بكوك 🐓🐓🐓 .. من الصباح قرأت الخبرية
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