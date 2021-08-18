بالفيديو.. نجم "سناب شات" نادر النادر يتعرض لوعكة صحية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف نجم ”سناب شات“ نادر النادر، عن تعرضه لوعكة صحية أدخلته إحدى المستشفيات، لإجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على حالته الصحية.
وظهر النادر في صورة نشرها عبر حسابه على ”سناب شات“ ويرقد على أحد الأسرة ويرتدي ملابس بيضاء و“كمامة“ على وجهه
وعلق نادر على الصورة قائلًا ”الحمدلله في الصحة والمرض.. الحمدلله في الشدة والرخاء.. الحمدلله في السراء والضراء.. الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. الحم لله على كل حال.. حمدًا كثيرًا تطيب به الأحوال“.
وكان النادر قد أعلن عن انفصاله عن مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ”سعاد الجابر“،قائلا إنه ”لم يكن خطأ سعاد ولا خطؤه، لكن القسمة والنصيب هي السبب وراء الفراق، حتى أن والدته شاركته الدعاء لها وأكدت أن العائلة لم ترى منها إلا كل خير“.