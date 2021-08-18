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بالفيديو.. نجم "سناب شات" نادر النادر يتعرض لوعكة صحية

منذ 18 ساعة
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بالفيديو.. نجم "سناب شات" نادر النادر يتعرض لوعكة صحية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف نجم ”سناب شات“ نادر النادر، عن تعرضه لوعكة صحية أدخلته إحدى المستشفيات، لإجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على حالته الصحية.

وظهر النادر في صورة نشرها عبر حسابه على ”سناب شات“ ويرقد على أحد الأسرة ويرتدي ملابس بيضاء و“كمامة“ على وجهه

وعلق نادر على الصورة قائلًا ”الحمدلله في الصحة والمرض.. الحمدلله في الشدة والرخاء.. الحمدلله في السراء والضراء.. الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. الحم لله على كل حال.. حمدًا كثيرًا تطيب به الأحوال“.

وكان النادر قد أعلن عن انفصاله عن مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ”سعاد الجابر“،قائلا إنه ”لم يكن خطأ سعاد ولا خطؤه، لكن القسمة والنصيب هي السبب وراء الفراق، حتى أن والدته شاركته الدعاء لها وأكدت أن العائلة لم ترى منها إلا كل خير“.

سناب شات
وعكة صحية
نادر النادر

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9893
منذ 11 ساعة
سلامات وما تشوف شر ****

لكن لا تزعط لي وتصور وتسوي نفسك من الشخصيات المهمة ***

بعدين تقعد تهايط شفتوا يتنمرووون علي **** ههههههههههههههههههههه
محمد
محمد عدد التعليقات : 42
منذ 9 ساعات
لح لح هههههههههه
شيخين1
شيخين1 عدد التعليقات : 674
منذ 59 دقيقة
تراك فوق الاربعين بطل حركات المبزرة قال ايش قال وعكة الى وع و

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أحدث التعليقات

أحمد
كذابين والله العظيم ورطوني وسحب البنك راتبي كامل وانا مدعوم ولا نزلي دعم ٧شهور ماكل هواء هذا وانا دافع دفعه كبيرة جدا روح موت...
grabs
القروض ليست الأصحاب الدخل المحدود أصحاب الدخل المحدود ليهم الله سبحانه وتعالى
سعد
يامتحدث وزارة الاسكان الله يعافيك شوفوا لنا حل في مخطط١٠٨٣ محافظة القويعيه البنوك صرفت دفعتين ووقفوا الصرف بحجة رهن الصك والصك عند وزارة الاسكان
عيسى
حنا مااستفدنا من مخطط المنار
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بك باك بكوك 🐓🐓🐓 .. من الصباح قرأت الخبرية

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