مشهد صادم جديد لأحد الضحايا الأفغان الذين تسلقوا جناح الطائرة

كابول (صدى):
أظهر مقطع جديد تم تداوله في الساعات الماضية، جانبًا من المأساة التي شهدتها أفغانستان، إثر هروب آلاف المواطنين واحتشادهم بمطار كابول للهرب، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.
ووثق المقطع وجود أحد الضحايا الأفغان الذين تسلقوا جناح طائرة عسكرية أمريكية أقلعت من مطار كابول قبل أن يسقط من السماء.
ومن جانبه علق الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، على المقطع قائلا: "ستكون هذه المشاهد المرعبة التي يتداولها العالم أجمع شاهدًا على هذه المرحلة البائسة من تاريخ أمريكا تحت حكم اليسار المتطرف".
وكانت القوات الجوية الأمريكية، أعلنت أمس الثلاثاء، فتح التحقيق في العثور على أشلاء بشرية داخل تجويف عجلات طائرة سي-17 تابعة لها، أقلعت من العاصمة الأفغانية كابول.