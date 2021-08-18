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مشهد صادم جديد لأحد الضحايا الأفغان الذين تسلقوا جناح الطائرة

منذ 8 ساعات
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مشهد صادم جديد لأحد الضحايا الأفغان الذين تسلقوا جناح الطائرة

كابول (صدى):
أظهر مقطع جديد تم تداوله في الساعات الماضية، جانبًا من المأساة التي شهدتها أفغانستان، إثر هروب آلاف المواطنين واحتشادهم بمطار كابول للهرب، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

ووثق المقطع وجود أحد الضحايا الأفغان الذين تسلقوا جناح طائرة عسكرية أمريكية أقلعت من مطار كابول قبل أن يسقط من السماء.

ومن جانبه علق الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، على المقطع قائلا: "ستكون هذه المشاهد المرعبة التي يتداولها العالم أجمع شاهدًا على هذه المرحلة البائسة من تاريخ أمريكا تحت حكم اليسار المتطرف".

وكانت القوات الجوية الأمريكية، أعلنت أمس الثلاثاء، فتح التحقيق في العثور على أشلاء بشرية داخل تجويف عجلات طائرة سي-17 تابعة لها، أقلعت من العاصمة الأفغانية كابول.

العثور على أشلاء بشرية بعجلات طائرة أقلعت من كابول

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132375
منذ 8 ساعات
هذي ديموقراية أمريكا .. الخراب والقتل والإرهاب ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52518
منذ 8 ساعات
الذل حلاب البقر
وافي
وافي عدد التعليقات : 879
منذ 7 ساعات
من يمشي خلف امريكا مصيرة الهلاك لامحالة فهل من متعظ ياسلق
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13984
منذ ساعتين
أمريكا تقريبا أكثر من عقد مستعمرة هذه البلاد، والآن خرجت منها خروج مخزي ومذل، بعد تسليمها للجهة التي كانت تعاديها..
محمد
محمد عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
هؤلاء اللذين يهربون سبحان الله الموت تحت عجلات طائرات الأمريكان أفضل في نظركم من طالبان
خزي وعار على من استعملوكم ثم رموكم جيف
محمد
محمد عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
هؤلاء اللذين يهربون سبحان الله الموت تحت عجلات طائرات الأمريكان أفضل في نظركم من طالبان
خزي وعار على من استعملوكم ثم رموكم جيف
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9889
منذ 44 دقيقة
هذول للأسف من كانوا مطايا وخدم لألأمريكان **!!!!

خانوا نفسهم في الأول وخانوا شعبهم وبلدهم ***

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر واذيه .. آمين ..
محمد الخمعلي
الله يستر على بناتنا وعلى بنات المسلمين والحجاب فرض من الله عز وجل والله يهدي كل انثى مسلمه غير محجبه ومتبرجه ولا حول ولا...
Warman
ممكن تقول لنا كيف بتستغني عنهم ياوافي حتى يستفيد الجميع. بالتفصيل الممل لو سمحت
رااايق
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!! وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه
قرم
ممتاز..ممتاز ابطال . صفقو لهم

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