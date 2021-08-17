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جماهير الاتحاد تطالب بإيجاد بديل لـ كريم الأحمدي

منذ يوم
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جماهير الاتحاد تطالب بإيجاد بديل لـ كريم الأحمدي

ماجد محمد (صدى):
أكدت جماهير نادي الاتحاد، على إدارة أنمار الحائلي، بسرعة التحرك في عقد صفقات أجنبية قوية تكون بديله لثنائي وسط الملعب المغربي كريم الأحمدي والبرازيلي هنريكي.

وترى الجماهير الاتحادية أنه لا يزال الفريق يعاني ويحتاج للدعم في مراكز متعددة على رأسها الهجوم ووسط الملعب، لافتة إلى أفضل الحلول تأتي برحيل الأحمدي؛ حيث أعطته التقييم الأقل بين لاعبي الفريق الأول في مباراتهم أمام الرائد.

وقالت الجماهير، إنه لا يقدم الحلول الهجومية وبطيء، بغض النظر عن دوره الكبير في قطع الكرات وإحباط هجمات المنافس، مطالبة بالتفريط في كريم الأحمدي نظرا لسنه الكبير وعطائه لن يستمر لصالح العميد مستقبلا والتوقيع مع وأنسيلمو ورأس حربة هداف.

 

الاتحاد
جماهير
كريم الأحمدي

التعليقات

اتحادي وافتخر
اتحادي وافتخر عدد التعليقات : 1
منذ يوم
ايش يثبت ان الجماهير طالبت في بديل لكريم
ولا هو بس إثبات وجود بدون اي دليل وخبر من الكيس
الاسيوية صعبة قوية
الاسيوية صعبة قوية عدد التعليقات : 2
منذ يوم
كلامكم غير صحيح
افتخر عشقي اتحادي
افتخر عشقي اتحادي عدد التعليقات : 1
منذ يوم
والله انكم كذابين جماهير الاتحاد ما طالبت ب إلغاء عقده بالعكس كريم الأحمدي واحد من اللاعبين المميزين على أرضية الملعب والعمر بالنسبة له مجرد رقم و وجوده في تشكيلة الاتحاد مطلب ومهم.
سلي
سلي عدد التعليقات : 1
منذ يوم
غير صحيييح ياهلاليييه هذا الكلام كريم الاحمدي محور الارض
عبدالكريم
عبدالكريم عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الخبر غير صحيح انا واحد من جمهور الاتحاد اطالب بكريم الاحمدييجلس بالاتحاد مدري من وين تجيبون هالاخبار Yيب عليكم قال الرسول عليه الصلاة والسلام اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب
العابر
العابر عدد التعليقات : 1
منذ يوم
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم بدأ العميد بلم شمله والوقوف على مساره الصحيح وبدأ المنافقون بمحاربة العميد بزرع الفتنة بينه وبين جمهوره الغالي لكن أسأل الله بأن يجعل كيدكم في نحركم ويعمي أبصاركم ويبتليكم في أنفسكم
حامد اللقماني
حامد اللقماني عدد التعليقات : 1
منذ يوم
اللاعب جيد ويقوم بدور كبير في قطع هجمات المنافس. إذا لم يكن هناك بديل أفضل منه فألافضل استمراره.
Abo feras
Abo feras عدد التعليقات : 3
منذ يوم
الجماهير الاتحادية هي من طالبت بتجديد عقد الاحمدي لاهمية تواجده مع الفريق وغير صحيح ما يشاع
Abo feras
Abo feras عدد التعليقات : 3
منذ يوم
الجماهير الاتحادية هي من طالبت بتجديد عقد الاحمدي لاهمية تواجده مع الفريق وغير صحيح ما يشاع
أبن العميد
أبن العميد عدد التعليقات : 2
منذ يوم
القافلة تسير وووو تنبح
أبن العميد
أبن العميد عدد التعليقات : 2
منذ يوم
القافلة تسير وووو تنبح
عمر المحضار
عمر المحضار عدد التعليقات : 1
منذ يوم
غير صحيح وعارٍمن الصحة هذا الخبر جملةً وتفصيلاً من أهم اللاعبين حالياً
عمر المحضار
عمر المحضار عدد التعليقات : 2
منذ يوم
غير صحيح وعارٍمن الصحة هذا الخبر جملةً وتفصيلاً من أهم اللاعبين حالياً
عمر المحضار
عمر المحضار عدد التعليقات : 2
منذ يوم
غير صحيح وعارٍمن الصحة هذا الخبر جملةً وتفصيلاً من أهم اللاعبين حالياً
صحيفة سيئة
صحيفة سيئة عدد التعليقات : 1
منذ يوم
غير صحيح عار من الصحة هالكلام واتمنى التأكد من البر قبل الطرحح
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13990
منذ يوم
حدث القارئ ببعض مايكتب فإن صدق فلا فهم لديه..
وليد محمد
وليد محمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
ليش الكذب تبغون محتوى عايدي كلموني ادور لكم محتوى
جعفر الشريف
جعفر الشريف عدد التعليقات : 3
منذ يوم
هذا الكلام كوذاب والاحمدي افضل محور حاليا .. لا تصدقوا المتسلقين الحاسدين
جعفر الشريف
جعفر الشريف عدد التعليقات : 3
منذ يوم
هذا الكلام كوذاب والاحمدي افضل محور حاليا .. لا تصدقوا المتسلقين الحاسدين
جعفر الشريف
جعفر الشريف عدد التعليقات : 3
منذ يوم
هذا الكلام كوذاب والاحمدي افضل محور حاليا .. لا تصدقوا المتسلقين الحاسدين
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 7
منذ 21 ساعة
خل عنك الخرط حقك قال حمهور الاتحاد تطالب . لايكثر بس . كريم جميع جمهور العميد يطالب ببقاءه مسمار في عيون الحاقدين . شوف لك نادي ثاني وطلع مهايطتك عليه .
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
اتحدا إن كنت اتحادي

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أحدث التعليقات

أحمد
كذابين والله العظيم ورطوني وسحب البنك راتبي كامل وانا مدعوم ولا نزلي دعم ٧شهور ماكل هواء هذا وانا دافع دفعه كبيرة جدا روح موت...
grabs
القروض ليست الأصحاب الدخل المحدود أصحاب الدخل المحدود ليهم الله سبحانه وتعالى
سعد
يامتحدث وزارة الاسكان الله يعافيك شوفوا لنا حل في مخطط١٠٨٣ محافظة القويعيه البنوك صرفت دفعتين ووقفوا الصرف بحجة رهن الصك والصك عند وزارة الاسكان
عيسى
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