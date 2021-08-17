جماهير الاتحاد تطالب بإيجاد بديل لـ كريم الأحمدي

ماجد محمد (صدى):
أكدت جماهير نادي الاتحاد، على إدارة أنمار الحائلي، بسرعة التحرك في عقد صفقات أجنبية قوية تكون بديله لثنائي وسط الملعب المغربي كريم الأحمدي والبرازيلي هنريكي.
وترى الجماهير الاتحادية أنه لا يزال الفريق يعاني ويحتاج للدعم في مراكز متعددة على رأسها الهجوم ووسط الملعب، لافتة إلى أفضل الحلول تأتي برحيل الأحمدي؛ حيث أعطته التقييم الأقل بين لاعبي الفريق الأول في مباراتهم أمام الرائد.
وقالت الجماهير، إنه لا يقدم الحلول الهجومية وبطيء، بغض النظر عن دوره الكبير في قطع الكرات وإحباط هجمات المنافس، مطالبة بالتفريط في كريم الأحمدي نظرا لسنه الكبير وعطائه لن يستمر لصالح العميد مستقبلا والتوقيع مع وأنسيلمو ورأس حربة هداف.