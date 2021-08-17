نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مجرم يستدرج ضحاياه بحجة إعطائهن الأدوية المضادة لكورونا ويهتك عرضهن!

منذ أسبوع
4245
5
مجرم يستدرج ضحاياه بحجة إعطائهن الأدوية المضادة لكورونا ويهتك عرضهن!

القاهرة (صدى):
يواجه شاب في مصر تهمة هتك عرض 3 فتيات قاصرات، بعد إيهامهن بإعطائهن أدوية المضادة لفيروس كورونا.

وكان المتهم قد خطف المجني عليهن بالتحايل بعد أن استوقفهن حال سيرهن في الشارع وأوهمهن بإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.

واستدرج المتهم ضحاياه إلى مدخل أحد العقارات وهتك عرضهن بالقوة بوضع يده على جسدهن ومواضع عفتهن دون رضاهن.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من موظفة وهي والدة فتاتين من المجني عليهن، اتهمت عامل بهتك عرض طفلتيها بالقوة بعد أن قام بخطفهما عن طريق التحايل واستدرجهما إلى مدخل أحد العقارات.

وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

مصر
جريمة
اغتصاب
كورونا
مجرم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133050
منذ أسبوع
نخجروووه ..
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 2808
منذ أسبوع
ياخي مصر ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شعب ماله حل ؟؟
omar
omar عدد التعليقات : 173
منذ أسبوع
مصر ام ********
cialis from usa pharmacy
cialis from usa pharmacy عدد التعليقات : 50
منذ 31 دقيقة
مخالف
Emporemof
Emporemof عدد التعليقات : 44
منذ 7 دقائق
مخالف

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
الله يدمرهم ويحشرهم في جهنم
ابو عمار
تبي الزواج الله يرزقها
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

أخر الأخبار

شاب يذبح شقيقته في الشارع لشكه في سلوكها
شاب يذبح شقيقته في الشارع لشكه في سلوكها
منذ 10 دقائق 193
حاكم دبي يلتقي وزير الخارجية الإيراني
حاكم دبي يلتقي وزير الخارجية الإيراني
منذ 44 دقيقة 1342
فيديو.. بايدن يغفو خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي
فيديو.. بايدن يغفو خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي
منذ ساعة 1528
سحر أبو شاهين لمنتقدي قرار دخول البنات مدارسهن بالجوالات: "الزمن تغير"
سحر أبو شاهين لمنتقدي قرار دخول البنات مدارسهن بالجوالات: "الزمن تغير"
منذ ساعة 1579
"التحالف" يحبط محاولة حوثية جديدة لاستهداف خميس مشيط
"التحالف" يحبط محاولة حوثية جديدة لاستهداف خميس مشيط
منذ ساعتين 1425
جستنيه: "بعض الاتحاديين ما يعحبهم العجب ولا الصيام في رجب"
جستنيه: "بعض الاتحاديين ما يعحبهم العجب ولا الصيام في رجب"
منذ ساعتين 1429
مدارس بنات تمنع إحضار الجوال
مدارس بنات تمنع إحضار الجوال
منذ ساعتين 1791
صورة..مؤذن يرفع الأذان بـ"شورت"‎ في الكويت
صورة..مؤذن يرفع الأذان بـ"شورت"‎ في الكويت
منذ 3 ساعات 887
عرض رسمي من التعاون للنصر لضم عبد الفتاح آدم
عرض رسمي من التعاون للنصر لضم عبد الفتاح آدم
منذ 3 ساعات 1558
"المرور": جاهزون لتنفيذ الخطط المرورية المتزامنة مع عودة الدراسة
"المرور": جاهزون لتنفيذ الخطط المرورية المتزامنة مع عودة الدراسة
منذ 4 ساعات 1471