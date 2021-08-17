مجرم يستدرج ضحاياه بحجة إعطائهن الأدوية المضادة لكورونا ويهتك عرضهن!

القاهرة (صدى):
يواجه شاب في مصر تهمة هتك عرض 3 فتيات قاصرات، بعد إيهامهن بإعطائهن أدوية المضادة لفيروس كورونا.
وكان المتهم قد خطف المجني عليهن بالتحايل بعد أن استوقفهن حال سيرهن في الشارع وأوهمهن بإعطائهن الأدوية المضادة لفيروس كورونا.
واستدرج المتهم ضحاياه إلى مدخل أحد العقارات وهتك عرضهن بالقوة بوضع يده على جسدهن ومواضع عفتهن دون رضاهن.
وتلقت الشرطة المصرية بلاغا من موظفة وهي والدة فتاتين من المجني عليهن، اتهمت عامل بهتك عرض طفلتيها بالقوة بعد أن قام بخطفهما عن طريق التحايل واستدرجهما إلى مدخل أحد العقارات.
وانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وتم القبض على المتهم، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.