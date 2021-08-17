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عضو شورى سابق: "السعودية ليست دولة موز"

منذ يومين
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عضو شورى سابق: "السعودية ليست دولة موز"

نايف السالم (صدى):
استنكر محمد بن عبد الله عضو مجلس الشورى سابقا، ما يزعمه المحللون السياسيون، بأن المملكة ودول الخليج يعيشون حالة رعب بسبب الوضع في أفغانستان.

وقال عضو الشورى السابق: "يغضبني ما أسمعه من محللي عرب لندن -عطوان وجرجس- بأن أصدقاء أمريكا في المنطقة العربية، -وبالتأكيد لا يقصدون غير المملكة ودول الخليج- يعيشون رعب نتيجة لما يحدث في أفغانستان وتخلي أمريكا عنها".

وتابع: "هؤلاء الأغبياء يجهلون أن المملكة كونت أكبر وحدة عربية بسواعد أبنائها، متحدية أكبر امبراطوريتين في المنطقة -الدولة العثمانية، وبريطانيا- وواجهت هذه الدولة العظيمة الكثير من التحديات والمؤامرات على مدى تاريخها، ذهب كل من تحداها وتآمر عليها وبقيت قوية".

وأضاف: "إدارات أمريكية متعاقبة وقفت مع المتآمرين عليها من كل ناعق عربي، أو عجمي ولم يؤثر فيها شيئا، حشدت إيران واتباعها على مدى 40 سنة كل جهودها ضد المملكة لم تزدها إلا قوة ".

واختتم بقوله: "السعودية يا أغبياء ليست دولة موز، إنها دولة عربية أصيلة تاريخها أكثر من 300 سنة، جذورها ضاربة بعمق في أعماق الجزيرة العربية، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، تحمل صفاء الرسالة، ولا تقاس برسالة المزيفين والمدعين هي رائدة في قمة الـ 20".

السعودية
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
عضو شورى
محمد بن عبد الله

التعليقات

السيف
السيف عدد التعليقات : 271
منذ يومين
😂😂اللة كريم أن شاء الله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 132376
منذ يومين
كلام عين العقل يامعالي الدكتور آل زلفه ، لاهنت ...
فتى الجنوب
فتى الجنوب عدد التعليقات : 1
منذ يومين
كلام في الصمصم حفظك الله ووفقك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16296
منذ يومين
معنا قوة الشارع فالله الله بقوة الشارع التي وعدها الله عباده المتقين

إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 201
منذ يومين
هؤلاء ليسوا محللين سياسيين بل هم منافقين حاقدين مريضي القلوب والعقول والنفوس فما قد ذكروا المملكة العربية السعودية بخير وهم يعلمون انهم كذلك ، ولكن حقدهم وغلهم الحجم ألسنتهم عن قول الحق .
ابو صابر
ابو صابر عدد التعليقات : 201
منذ يومين
هؤلاء ليسوا محللين سياسيين بل هم منافقين حاقدين مريضي القلوب والعقول والنفوس فما قد ذكروا المملكة العربية السعودية بخير وهم يعلمون انهم كذلك ، ولكن حقدهم وغلهم الحجم ألسنتهم عن قول الحق .
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13984
منذ ساعة
الزمان يشكي من فقد آراى من هم أمثال معالي الدكتور آل زلفة..
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13984
منذ ساعة
الزمان يشتكي من فقد آراى من هم أمثال معالي الدكتور آل زلفة..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر واذيه .. آمين ..
محمد الخمعلي
الله يستر على بناتنا وعلى بنات المسلمين والحجاب فرض من الله عز وجل والله يهدي كل انثى مسلمه غير محجبه ومتبرجه ولا حول ولا...
Warman
ممكن تقول لنا كيف بتستغني عنهم ياوافي حتى يستفيد الجميع. بالتفصيل الممل لو سمحت
رااايق
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!! وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه
قرم
ممتاز..ممتاز ابطال . صفقو لهم

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