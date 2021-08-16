"ماكرون": الوضع في أفغانستان سيؤثر على فرنسا والعالم

باريس (صدى):
صرح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن الوضع الحالي في أفغانستان يؤثر على فرنسا وأوروبا والعالم، مشيرًا إلى أن الأفغان تعاونوا مع قواتنا وعلينا الآن مساعدتهم.
وأكد "إمانويل" أن عليهم دعم الأفغان الذين ساعدوا قواتنا، مبينًا أنه يجب عودة الاستقرار لأفغانستان في أسرع وقت ووقف الانتهاكات التي تتم ضد المدنيين في أفغانستان.
وأضاف: "نعمل بجهد كبير لمواجهة التهديدات الحالية في أفغانستان فمن الشعب الأفغاني أن يحيا في أمن وسلام".
كما أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيتم مواجهة العنف في أفغانستان بكل الطرق وأن هناك طائرتان فرنسيتان للقوات الخاصة تصلان أفغانستان خلال ساعات.