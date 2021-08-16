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"ماكرون": الوضع في أفغانستان سيؤثر على فرنسا والعالم

منذ يوم
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"ماكرون": الوضع في أفغانستان سيؤثر على فرنسا والعالم

باريس (صدى):
صرح الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن الوضع الحالي في أفغانستان يؤثر على فرنسا وأوروبا والعالم، مشيرًا إلى أن الأفغان تعاونوا مع قواتنا وعلينا الآن مساعدتهم.

وأكد "إمانويل" أن عليهم دعم الأفغان الذين ساعدوا قواتنا، مبينًا أنه يجب عودة الاستقرار لأفغانستان في أسرع وقت ووقف الانتهاكات التي تتم ضد المدنيين في أفغانستان.

وأضاف: "نعمل بجهد كبير لمواجهة التهديدات الحالية في أفغانستان فمن الشعب الأفغاني أن يحيا في أمن وسلام".

كما أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيتم مواجهة العنف في أفغانستان بكل الطرق وأن هناك طائرتان فرنسيتان للقوات الخاصة تصلان أفغانستان خلال ساعات.

 

فرنسا
أفغانستان
طالبان
الأفغان
إمانويل ماكرون

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16296
منذ يوم
يا ماكرون.. تعوذ من الشيطان اللي راكب فوق رأس برجك برج إيفيل وتجعل نظرتك للعالم كمفهوم أنه مقصورا على الغرب . لا تخرب المسرحية . فهمنا خلاص الفولة .
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9889
منذ 25 دقيقة
طالبان أفغانستان هذي بلدهم ولا تدخلون فيها **!!!

بعدين لو ألعنوا أبو خامسكم بقولون عنهم أرهابيين ***!! هههههههههههههههههه
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9889
منذ 18 دقيقة
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!!

وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شر من به شر واذيه .. آمين ..
محمد الخمعلي
الله يستر على بناتنا وعلى بنات المسلمين والحجاب فرض من الله عز وجل والله يهدي كل انثى مسلمه غير محجبه ومتبرجه ولا حول ولا...
Warman
ممكن تقول لنا كيف بتستغني عنهم ياوافي حتى يستفيد الجميع. بالتفصيل الممل لو سمحت
رااايق
ما راح يأثر بس أنت خذلك نبيذ فرنسي أصلي مع القلديس **!! وكل شي بتلقاه ** تمااام *** هههههههههههههههههههههه
قرم
ممتاز..ممتاز ابطال . صفقو لهم

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