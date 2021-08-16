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كويتية معصبة من ارتفاع الأسعار
منذ 5 أيام
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16508
منذ 5 أيام
لا تدوري عن حل .. لا حلول وسط الركام
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 16508
منذ 5 أيام
شكرا لكل تجارب ونواغص الحياة .. التي كشفت بجلاء عن المستور
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 132597
منذ 4 أيام
عيني خير يا مره ، عندنا وعندكم خير ..
ابو عمار
عدد التعليقات : 52551
منذ 44 دقيقة
الحل ان براطمك واسناك تبي سمكره
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو يزن
فعلا صحيح كبار في السن لا فكر ولا لياقة غباء كروي فيهم وبطي الحركة هم من هم الاسباب في ضياع البطولة ومجاملة المدرب السي...
محمد
كلامك صحيح يااستاذ تركي طالبان تربية امريكا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههه .. .. صح كان مألوفاً ، ايام كان صاحب السياره يصلح سيارته بنفسه .. ..عكس اليوم الواحد يادوب يعرف يمسك الدركسون ويدوس بنزين...
ابولانا
قسم بالله أشغلتونا بالقرارات اللي مالها سنع وترك غيرها
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