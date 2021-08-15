العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية مخبأة داخل "برميل"

واشنطن (صدى):
عثرت الشرطة الأمريكية على بقايا جثة سيدة مجهولة الهوية، داخل برميل كان ملقى في شارع سكني في ولاية نيو جيرسي.
وورد بلاغًا بالعثور على برميل غريب ألقاه أحد الأشخاص في الشارع؛ حيث أن عمال النظافة تجاهلوا إلقاء البرميل في القمامة خلال قيامهم بجولاتهم في جمع القمامة.
وفتح ضابط شرطة البرميل ليجد فيه رفات امرأة مخبأة داخل الحاوية، فيما أوضح الأشخاص الذين كانوا يعيشون على زاوية طريق تينيك وشارع هوبارت، إنهم اعتقدوا أن هذا البرميل تم إلقاؤه بالشارع في الساعات الأولى من الصباح، ولا يزال التحقيق جاريا؛ لفك لغز وفاة السيدة المجهولة.