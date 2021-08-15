مبابي يوجه رسالة لجماهير باريس قبيل مباراة ستراسبور

وكالات (صدى):
وجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جماهير فريقه قبيل مباراة ستراسبور.
ونشر مبابي، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة لملعب فريقه معلقًا عليها: "العودة إلى حديقة الأمراء".
وفسر الكثيرون رسالة مبابي، بأنها تشير إلى إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم الجاري، وتأجيل فكرة مغادرة النادي الفرنسي إلى ريال مدريد.
ويذكر أن إدارة باريس سان جيرمان متمسكة بنجمها، وترفض التخلي عنه لمصلحة ريال مدريد الذي ينتظر بدوره موافقة النادي الفرنسي لدخول المفاوضات مع اللاعب في حال استمراره رفض التجديد لناديه.