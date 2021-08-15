نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مبابي يوجه رسالة لجماهير باريس قبيل مباراة ستراسبور

منذ ساعة
1703
مبابي يوجه رسالة لجماهير باريس قبيل مباراة ستراسبور

وكالات (صدى):
وجه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جماهير فريقه قبيل مباراة ستراسبور.

ونشر مبابي، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة لملعب فريقه معلقًا عليها: "العودة إلى حديقة الأمراء".

وفسر الكثيرون رسالة مبابي، بأنها تشير إلى إمكانية استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم الجاري، وتأجيل فكرة مغادرة النادي الفرنسي إلى ريال مدريد.

ويذكر أن إدارة باريس سان جيرمان متمسكة بنجمها، وترفض التخلي عنه لمصلحة ريال مدريد الذي ينتظر بدوره موافقة النادي الفرنسي لدخول المفاوضات مع اللاعب في حال استمراره رفض التجديد لناديه.

 

ريال مدريد
سان جيرمان
مبابي
ستراسبور

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** أي صوري على قولتكم ** هذا تحليل DNA * يعني الطوبة جات بالمعطوبة **!! أعوذ بالله من...
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
dfs
زوجها مشعل الخالدي اي واحد اللي يسوق او اللي قاعد ورا ؟
غييييوووورررر
الله يرحم المتوفي ويشفي المصابين الحذر : ثانيتين او ثلاث مع الجوال قد تفقدك حياتك
fares
يالطيف

أخر الأخبار

العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية مخبأة داخل "برميل"
العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية مخبأة داخل "برميل"
منذ ساعة 786
مبابي يوجه رسالة لجماهير باريس قبيل مباراة ستراسبور
مبابي يوجه رسالة لجماهير باريس قبيل مباراة ستراسبور
منذ ساعة 1703
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
منذ ساعة 1790
بالفيديو.. سيدة إيرانية تتهم خامنئي بوفاة زوجها
بالفيديو.. سيدة إيرانية تتهم خامنئي بوفاة زوجها
منذ ساعة 1917
بالصور.. وصول أولى طلائع معتمري الخارج إلى المملكة
بالصور.. وصول أولى طلائع معتمري الخارج إلى المملكة
منذ ساعة 1879
شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 20 وظيفة بالرياض
شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 20 وظيفة بالرياض
منذ ساعتين 1848
عمرو دياب يُلمح لعودته إلى دينا الشربيني
عمرو دياب يُلمح لعودته إلى دينا الشربيني
منذ ساعتين 910
بالفيديو.. الشاعر القطري ابن الذيب ينتقد قناة الجزيرة : "لديها انفصام في الشخصية"
بالفيديو.. الشاعر القطري ابن الذيب ينتقد قناة الجزيرة : "لديها انفصام في الشخصية"
منذ ساعتين 13134
"تويتر" تسحب العلامات الزرقاء من الحسابات المزيفة
"تويتر" تسحب العلامات الزرقاء من الحسابات المزيفة
منذ ساعتين 1754
"تعليم الرياض" يتسلم 71 مبنى تعليمي بتكلفة أكثر من 735 مليون ريال
"تعليم الرياض" يتسلم 71 مبنى تعليمي بتكلفة أكثر من 735 مليون ريال
منذ ساعتين 1825