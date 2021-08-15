شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 20 وظيفة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفر أكثر من 20 وظيفة لمن لديهم خبرة مسبقة، وذلك في عدد من التخصصات من أجل العمل في المركز الرئيسي بالرياض .
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أن الوظائف المطلوبة هي محلل أول الفواتير والتحصيل، أخصائي المشاريع التقنية، محلل أول عمليات الشبكة، مشرف تحليل الأعمال، أخصائي مهني تحليل الأعمال، أخصائي تسويق، مهندس تصميم البنية التحتية، مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، مشرف التطوير التنظيمي، مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي تدقيق أول، أخصائي تميز العمليات، أخصائي إدارة المنتجات، أخصائي مهني التخطيط المالي، مدير العلاقات/ البرامج الحكومية.
وأضافت أن التقديم بدء اليوم وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم عبر رابط الشركة.