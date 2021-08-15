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شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 20 وظيفة بالرياض

منذ ساعة
1715
شركة الاتصالات السعودية توفر أكثر من 20 وظيفة بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن توفر أكثر من 20 وظيفة لمن لديهم خبرة مسبقة، وذلك في عدد من التخصصات من أجل العمل في المركز الرئيسي بالرياض .

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية أن الوظائف المطلوبة هي محلل أول الفواتير والتحصيل، أخصائي المشاريع التقنية، محلل أول عمليات الشبكة، مشرف تحليل الأعمال، أخصائي مهني تحليل الأعمال، أخصائي تسويق، مهندس تصميم البنية التحتية، مطور أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، مشرف التطوير التنظيمي، مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي تدقيق أول، أخصائي تميز العمليات، أخصائي إدارة المنتجات، أخصائي مهني التخطيط المالي، مدير العلاقات/ البرامج الحكومية.

وأضافت أن التقديم بدء اليوم وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم عبر رابط الشركة.

الرياض
شركة الإتصالات السعودية
وظيفة شاغرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
حس أن لبنان عايش بين حفر ودحادير *** يطب في حفره ويدخل على دحديره *** والعكس صحيح *** الله يعين الشعب بس ***!!! اللي...
fares
ان شاء الله يارب كان المفروض من زمان عندي مدخل البيت من كثر المصلقات مو واضح ايش اللون كانه لوحة اعلانات الله يخرب بيوتهم...
Suliman
الاتحاد مهزوم وشاعرهم يسوي خثاريد مالومك من حرمتنوس
7UP
ياخي اهل الكامري كلهم ورعنه
فايد
الله يعطيكم الصحة والعافية ويجمعكم على الطاعة ولا يفرقكم

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