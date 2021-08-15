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إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

منذ ساعة
1790
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مبادرة تقييم المقاولين، أحد مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

وتمكن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إيجاد فرصاً للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم، الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته.

وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة مما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.

وكانت الهيئة قد بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية، التي تتيح لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها.

وتطمح الهيئة بتمكين المواطنين والمقيمين من خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة.

مبادرة
الجهات المعنية
المقاولات
الهيئة السعودية للمقاولين

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رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله **** أي صوري على قولتكم ** هذا تحليل DNA * يعني الطوبة جات بالمعطوبة **!! أعوذ بالله من...
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زوجها مشعل الخالدي اي واحد اللي يسوق او اللي قاعد ورا ؟
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