"تويتر" تسحب العلامات الزرقاء من الحسابات المزيفة

وكالات (صدى):
أوقفت منصة تويتر برنامج التحقق من الحسابات مرة أخرى بعد أن أعطت علامات الاختيار الزرقاء لحسابات مزيفة؛ حيث ترغب في التحقق من عدد صغير من الحسابات المزيفة التي كانت في الغالب جزءاً من الروبوتات.
وأكدت الشركة أنها تريد تحسين عملية التطبيق والمراجعة قبل تسليم المزيد من العلامات الزرقاء، لافتة إلى أنه بالنسبة للمستخدمين الذين تقدموا بطلبات في الأشهر القليلة الماضية، فإنها لا تزال تراجعها، موضحة أنها ستوقف الطلبات الجديدة حتى إشعار آخر.
وفي وقت سابق، أعادت تويتر إطلاق برنامج التحقق الخاص بها في مايو الماضي، ما سمح للمستخدمين بالتقدم بطلب للحصول على علامة الاختيار الزرقاء المرغوبة لأول مرة منذ أربع سنوات.