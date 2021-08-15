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"تعليم الرياض" يتسلم 71 مبنى تعليمي بتكلفة أكثر من 735 مليون ريال

منذ ساعة
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"تعليم الرياض" يتسلم 71 مبنى تعليمي بتكلفة أكثر من 735 مليون ريال

عبدالرحمن الزهراني (صدى):
تسلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (71) مبنى تعليمي للبنين والبنات خلال الفترة من 1/ 8/ 1441 هـ حتى 1/ 1/ 1443 هـ بعدد (1287) فصلا بطاقة استيعابية (38610) طلاب وطالبات.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن المباني التعليمية للبنات بلغت (46) مبنى تعليمي بإجمالي (791) فصلا دراسيا تتسع لـ(23730) طالبة، بينما بلغ إجمالي مباني البنين (25) مبنى بإجمالي (496) فصلا دراسيا وطاقة استيعابية تصل إلى (14880) بتكلفة إجمالية أكثر من (735) مليون ريال، كما تم الاستغناء عن (70) مبنى مستأجرا .

ونوه المدير العام بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله، للمشاريع التعليمية التي من شأنها تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، استعدادا لانطلاق عام دراسي استثنائي في ظرف استثنائي، واصلت فيه إدارة المباني المدرسية العمل على الإشراف والتنسيق والمتابعة وتسلم المباني من جهة التنفيذ.

وعبر الوهيبي عن شكره لوزارة التعليم، ممثلة في معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وحرصه ومتابعته للاستعداد المبكر والأمثل للعام الدراسي (1443هـ) وتوجيهاته لتسخير الجهود كافة لراحة الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية وأهمية وجودهم في بيئة تلبي متطلباتهم للمضي بالتعليم قدمًا، ولمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

صيانة مدارس المنطقة بأكثر من (300) مليون ريال

كما بلغ إجمالي عقود الصيانة والنظافة وصيانة التكييف للمباني المدرسية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أكثر من (300) مليون ريال لمدة عام واحد.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أن الإدارة ممثلة في إدارة شؤون المباني وبالتعاون مع شركة تطوير للمباني ، تسابق الزمن لصيانة وتهيئة المباني والمرافق التعليمية في المنطقة، من خلال الصيانة العامة للكهرباء والتكييف والنظافة، لعودة دراسية استثنائية هذا العام (1443 هـ)، استثمارا لهذا الدعم.

أكثر من ربع مليون مواد خاصة بالإجراءات الاحترازية

وبين الوهيبي أن الإدارة تسلمت (264250) مواد خاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على المدارس والمباني التعليمية في المنطقة، وذلك ضمن مشروع وزارة التعليم الخاص بتأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حرص وزارة التعليم على صحة ووقاية الكوادر التعليمية في مناطق المملكة عامة، ومنطقة الرياض خاصة، من خلال مشروع تأمين مواد الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوفيد 19 ومتحوراته، حيث حصلت الرياض على أكثر من ربع مليون مادة، تمثلت في (40905) معقمات يد، و(40905) معقمات أسطح، و(71861) مناديل رول، و(106354) صابون يد، و(4225) جهاز قياس حرارة.

وشدد الوهيبي على أنه جاري العمل على توزيع مواد الإجراءات الاحترازية على المدارس والمباني التعليمية لعودة دراسية آمنة لمنسوبي ومنسوبات تعليم المنطقة، من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات ومشرفين ومشرفات، لوقايتهم من فيروس كورونا، مهيبا بالجميع مراعاة الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالعودة والحرص على غسل اليدين والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة.

 

 

منطقة الرياض
الإدارة العامة للتعليم
مبنى تعليمي
طاقة استيعابية

التعليقات

sma_abha
sma_abha عدد التعليقات : 729
منذ 24 دقيقة
٢٥ + ٤٦ = ٧١ مبنى بتكلفة ٧٣٥ مليون ريال
يعنى المبنى الواحد مكلف ١٠.٣٥ مليون !!!!!!!!!
التكلفة الفعلية ما توصل ٥ مليون للمبنى

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أحدث التعليقات

sma_abha
٢٥ + ٤٦ = ٧١ مبنى بتكلفة ٧٣٥ مليون ريال يعنى المبنى الواحد مكلف ١٠.٣٥ مليون !!!!!!!!! التكلفة الفعلية ما توصل ٥ مليون للمبنى
ابو بدر الكناني
تفاهة لابعد الحدود
ابو بدر الكناني
تفاهة لابعد الحدود
قرم
يابو محمد الجراد يؤكل ولا يطلق. هل وصلت المعلومه.
رااايق
كلكم في قطر عندكم أفصامات في شخصياتكم **!!! وليس أنفصام واحد في السخسية ** !!! هههههههههههههههههههههههه الله لايبلانا **

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