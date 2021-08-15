بالفيديو.. الشاعر القطري ابن الذيب ينتقد قناة الجزيرة : "لديها انفصام في الشخصية"

نايف السالم (صدى):
انتقد الشاعر القطري محمد ابن الذيب، قناة الجزيرة القطرية، لعدم تغطيتها احتجاجات قبيلة آل مرة على قانون الانتخاب الجديد.
وهاجم ابن الذيب برامجها ومذيعيها فيصل القاسم و غادة عويس وجمال ريان وأحمد منصور، مؤكد انهم يؤيدون فقط من يحمل السلاح، ولايتكلمون باسم الشعب القطري.
وذكر ابن الذيب أن آل مرة احتجوا احتجاجا مشروعا على قانون الانتخاب، حيث طلبت قيادة الدولة أياما للرد على مطالبهم، وإنه يتمنى سماع أخبار طيبة، مشيرًا لإلى أن المتظاهرين استجابوا لأمير قطر.
وأضاف : أن قناة الجزيرة تناولت المشكلة بشكل عنصري ولم تنقل الحقيقة، قائلا أن هذه القناة ومذيعيها لديهم انفصام في الشخصية وشخصيتهم ضعيفة ينفذون الأوامر فقط.