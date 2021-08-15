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نيسان توضح مواصفات سيارة ارمادا 2022 وأسعارها

منذ ساعة
1567
نيسان توضح مواصفات سيارة ارمادا 2022 وأسعارها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت نيسان أبرز مواصفات سيارة أرمادا 2022 الجديدة وأسعارها، مبينة أنها تتوفر في أمريكا بتفاصيل طفيفة مختلفة مقارنة بباترول المتاحة في الخليج.

وتستمد السيارة قوتها من محرك V8 سعة 5.6 لتر بقوة 400 حصان و560 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتحصل على قدرة سحب تبلغ 3,825 كجم، مع توفر وحدة تحكم في المقطورة والتحكم في تأرجحها، وتحتوي على شاشة نظام ترفيهي قياس 12.3 بوصة، مع نظام نيسان كونيكت ودعم الواي فاي وآبل كاربلاي لاسلكياً، وكراسي منفصلة للصف الثاني بمقاعد مبطنة بالجلد بشكل اختياري بسعر 650 دولار (2,450 ريال).

تتوفر السيارة أيضاً بحزمة Midnight مع لمسات خارجية وداخلية سوداء، والتي تتوفر لإصدار SL بسعر 1,990 دولار (7,500 ريال) إضافية، وتتوفر لإصدار SV بسعر 2,500 دولار (9,400 ريال)، توفر الحزمة الإضافية ميزة الطي الكهربائي لمقاعد الصفف الثالث، والعديد من المزايا القياسية مثل مقاعد الصف الثاني المدفأة، وغيرها الكثير.

وتتسع الإس يو في لـ 8 ركاب بمقاعد فاخرة مكسوة بالجلود، حيث يبدأ سعرها من 50,395 دولار (189,000 ريال) وتصل إلى 68,300 دولار (256,000 ريال).

وتُعد هذه الأسعار زيادة تُقدر بـ 400 دولار (1,500 ريال) عن السعر الأساسي لموديل 2021، ويشهد أعلى إصدار وهو بلاتينيوم أيضاً ارتفاعاً للسعر بنفس القدر.

التعليقات

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أحدث التعليقات

sma_abha
٢٥ + ٤٦ = ٧١ مبنى بتكلفة ٧٣٥ مليون ريال يعنى المبنى الواحد مكلف ١٠.٣٥ مليون !!!!!!!!! التكلفة الفعلية ما توصل ٥ مليون للمبنى
ابو بدر الكناني
تفاهة لابعد الحدود
ابو بدر الكناني
تفاهة لابعد الحدود
قرم
يابو محمد الجراد يؤكل ولا يطلق. هل وصلت المعلومه.
رااايق
كلكم في قطر عندكم أفصامات في شخصياتكم **!!! وليس أنفصام واحد في السخسية ** !!! هههههههههههههههههههههههه الله لايبلانا **

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