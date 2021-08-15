مختص: الصيام الجاف يسبب صدمة للجسم وعدم فقدان الوزن

متابعة- أميرة خالد (صدى):
حذر الدكتور إبراهيم العريفي مختص في علوم الأغذية والتغذية من الصيام الجاف، مؤكدا أنه يسبب صدمة للجسم وعدم فقدان الوزن.
وأوضح المختص أن الصيام الجاف الذي يتراوح لمدة عشرين ساعة يؤثر على الكلى وجميع أعضاء الجسم جميعها ويصيب بالجفاف ، مشيرا إلى أن الصيام هو الامتناع عن الأكل لمدة 13 أو 14 ساعة فقط لاغير ، إذا تعدى ذلك فالجسم لايفقد الوزن ويتمسك بالدهون .
يذكر أن حمية "الصيام الجاف" تعني الاستغناء التام عن السوائل والأطعمة الصلبة لمدة زمنية معينة بغرض خسارة الوزن وطرد السموم من الجسم.