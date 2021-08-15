بالفيديو.. طريقة مبتكرة للتوقف عن الشخير أثناء النوم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ابتكر الباحثون جهاز يساعد الأشخاص في التوقف عن الشخير أثناء النوم؛ حيث يحقّق اختراع Silent Snore أو "الشخير الصامت"، ردود فعل إيجابية عقب تحقيقه مبيعات بعشرات الآلاف.
وتعد آلة الشخير الصامت المبتكرة، هي آلة صغيرة توضع كحلقة بالأنف، تعمل على توسعة فتحات الأنف بلطف لتقليل مقاومة الجهاز التنفسي، وبتوسعة فتحة الأنف يمكن للهواء أن يتدفق بشكل أفضل إلى الرئتين.
وأوضح العلماء، أنه بمجرد أن يسجل الجسم أنّ التنفس الأنفي يعمل دون قيود وعقبات، فإنّه يتحوّل دون وعي إلى التنفس الأنفي الأكثر صحّة.