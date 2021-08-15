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ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بفيروس كورونا بعد أسبوع من زواجها

منذ 38 دقيقة
634
ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بفيروس كورونا بعد أسبوع من زواجها

القاهرة (صدى):
أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أسبوع فقط من احتفالها بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري رمضان حسني.

وناشدت ياسمين الخطيب المشاركين في حفل زفافها التأكد من سلامة حالتهم الصحية أو العزل المؤقت، حيث قالت عبر "فيسبوك" : "إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعًا بخير" .

وتسببت الإعلامية المصرية في إثارة جدلًا واسعًا عقب عقد قرانها الذي أقامته بأحد فنادق القاهرة، وذلك لأنها اختارت أن تعقد قرانها على أيدي مأذونة كما سألتها عن سبب اختيار مذهب أبي حنيفة النعمان من بين باقي المذاهب الأخرى، لتجيبها المأذونة بأن تلك هي الصيغة المعتمدة الموثقة للزواج وفقًا للقانون المصري.

مصر
فيروس كورونا
ياسمين الخطيب

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
غريب نظام الشركات والموارد البشرية ليه مافيه انذار واحد واثنين وثلاثة وبعدها يفصل الموظف اذا هو مستهتر والمشكله الان خصخصة للموظفين الحكوميين وبيصير الوضع...
قرم
لعنة الله عليه وعلى اشكاله. مبين التربيه والبيئه اللي فيها خرااا الله يعزكم.
ابو بدر الهلالي المدريدي
الحمد لله الذي عافانا،، قمة السذاجة والتفاهة والانحطاط لحشرات السوشال ميديا!!
قرم
ههههههههههههه الحلقه المليون من المسلسل المكسيكي( البلوغر)
قرم
ماشاء الله تبارك الله . هاذي الانسانه اللي تستحق التقدير والاهتمام ونشر اخبار دراساتها. مو مثل سخافات بعض الناس اللي تعرض على زوجها العمل...

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