ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بفيروس كورونا بعد أسبوع من زواجها

القاهرة (صدى):
أعلنت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد أسبوع فقط من احتفالها بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري رمضان حسني.
وناشدت ياسمين الخطيب المشاركين في حفل زفافها التأكد من سلامة حالتهم الصحية أو العزل المؤقت، حيث قالت عبر "فيسبوك" : "إيجابي كورونا.. بعتذر لكل الأحباء اللي شرفوني يوم عقد قراني وبرجوهم يطمنوا على صحتهم بالكشف أو العزل المؤقت.. دمتم جميعًا بخير" .
وتسببت الإعلامية المصرية في إثارة جدلًا واسعًا عقب عقد قرانها الذي أقامته بأحد فنادق القاهرة، وذلك لأنها اختارت أن تعقد قرانها على أيدي مأذونة كما سألتها عن سبب اختيار مذهب أبي حنيفة النعمان من بين باقي المذاهب الأخرى، لتجيبها المأذونة بأن تلك هي الصيغة المعتمدة الموثقة للزواج وفقًا للقانون المصري.