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المانجو يكافح السرطان والربو ويعزز صحة القلب

منذ 58 دقيقة
1568
المانجو يكافح السرطان والربو ويعزز صحة القلب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يحتوي المانجو على فوائد صحية عديدة، من أهمها الوقاية من أمراض السرطان ومكافحة الربو وتعزيز صحة القلب.

وقالت الدكتورة شيري انسي، استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية، إن المانجو هي "ملكة الفواكه"، لأنها فاكهة غنية بالألياف التي يحتاجها الجسم في خفض نسبة الكولسترول وتساعد في عملية الهضم، فضلا عن احتوائها أيضا على مادة تسمى "البروبيوتيك"، وهي مادة تحتوي على البكتيريا الحيوية النافعة للجسم، والتي تساعد على وقاية الجسم من بعض أنواع السرطان وتعزز من مناعة الجسم في مواجهة مختلف الأمراض، بحسب سكاي نيوز.

وتابعت استشاري التغذية: "إلى جانب تلك الفوائد العديدة لفاكهه المانجو، فهي أيضا غنية بثلاثة فيتامينات أساسية، أهمها فيتامين سي والمعروف علميا بأنه صديق البشرة، وذلك بسبب تحفيزه لمادة " الكولاجين" المفيدة لنضارة البشرة وإطالة الشعر و علاج بثور الوجه لدى السيدات بشكل خاص".

وأضافت: " المانجو يساهم في علاج أمراض مثل المياه البيضاء والأمراض التي تصيب الشبكية، كما تحتوي أيضا على فيتامين" ه" المفيد لصحة الرجال، حيث يعالج الأمراض التي قد تؤدي إلى العقم ومنها لزوجة الحيوانات المنوية، ويحل مشكلة الإمساك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الألياف، كما أنه يعمل على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى مكافحتها لأمراض أخرى مثل الخشونة والتهاب المفاصل والشيخوخة، فضلا عن علاجها "الأنيميا" .

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
غريب نظام الشركات والموارد البشرية ليه مافيه انذار واحد واثنين وثلاثة وبعدها يفصل الموظف اذا هو مستهتر والمشكله الان خصخصة للموظفين الحكوميين وبيصير الوضع...
قرم
لعنة الله عليه وعلى اشكاله. مبين التربيه والبيئه اللي فيها خرااا الله يعزكم.
ابو بدر الهلالي المدريدي
الحمد لله الذي عافانا،، قمة السذاجة والتفاهة والانحطاط لحشرات السوشال ميديا!!
قرم
ههههههههههههه الحلقه المليون من المسلسل المكسيكي( البلوغر)
قرم
ماشاء الله تبارك الله . هاذي الانسانه اللي تستحق التقدير والاهتمام ونشر اخبار دراساتها. مو مثل سخافات بعض الناس اللي تعرض على زوجها العمل...

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