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بالفيديو.. مواطنة تبتكر كرة طائرة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتخلص من المركّبات الكيميائية

منذ 48 دقيقة
1570
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بالفيديو.. مواطنة تبتكر كرة طائرة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتخلص من المركّبات الكيميائية

علي القحطاني (صدى):
ابتكرت الفتاة الشابة هديل السعدون، كرة طائرة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتتخلص من المركّبات الكيميائية الضارة وتحويلها لعناصر صديقة للبيئة.

وأوضحت هديل السعدون، أن الجهاز ينقي الهواء من المركبات الكيميائية المسببة للمطر الحمضي التي يعاني منها العالم منذ سنوات وتسبب أضرار كبيرة على البيئة؛ حيث يمنع من هذه المشكلة من الحدوث مما يوفر مبالغ مادية كبيرة، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأشارت إلى أن يتميز الاختراع بتطبيقه لتقنية حديثة مبتكرة مثل تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تواكب العصر الحديث، كما يتميز بتحقيقه هدف رئيسي من أهداف المملكة 2030 وهو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وسلامة البيئة؛ حيث يحول العلاقة بين زيادة عدد المصانع والتلوث البيئي إلى علاقة عكسية وليست طردية.

وقالت "السعدون" أنه يستخدم الاختراع في جميع الأماكن التي تنتج هذه المركبات الكيميائية مثل محطات توليد الطاقة والمصانع والشوارع العامة لوجود السيارات والأماكن التي يتم فيها حرق الوقود الأحفوري، لافتة إلى أن الاختراع قادر على تحويل المركبات الكيميائية الموجودة في دخان المصانع إلى عناصر نافعة للبيئة.

الذكاء الاصطناعي
ابتكارات
المركبات الكيميائية
هديل السعدون
كرة طائرة

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 348
منذ 18 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله .
هاذي الانسانه اللي تستحق التقدير والاهتمام ونشر اخبار دراساتها.
مو مثل سخافات بعض الناس اللي تعرض على زوجها العمل لديه ب 100000 الف ريال ، ومره متحجبه ومره شالت الحجاب، والثانيه والثالثه من اللي معطين فوق قدرهم وجعله السخفاء مشاهير!!!

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أحدث التعليقات

ابو سعود
غريب نظام الشركات والموارد البشرية ليه مافيه انذار واحد واثنين وثلاثة وبعدها يفصل الموظف اذا هو مستهتر والمشكله الان خصخصة للموظفين الحكوميين وبيصير الوضع...
قرم
لعنة الله عليه وعلى اشكاله. مبين التربيه والبيئه اللي فيها خرااا الله يعزكم.
ابو بدر الهلالي المدريدي
الحمد لله الذي عافانا،، قمة السذاجة والتفاهة والانحطاط لحشرات السوشال ميديا!!
قرم
ههههههههههههه الحلقه المليون من المسلسل المكسيكي( البلوغر)
قرم
ماشاء الله تبارك الله . هاذي الانسانه اللي تستحق التقدير والاهتمام ونشر اخبار دراساتها. مو مثل سخافات بعض الناس اللي تعرض على زوجها العمل...

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