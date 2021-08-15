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صورة بين الماضي والحاضر

منذ ساعة
844
صورة بين الماضي والحاضر

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو سعود
غريب نظام الشركات والموارد البشرية ليه مافيه انذار واحد واثنين وثلاثة وبعدها يفصل الموظف اذا هو مستهتر والمشكله الان خصخصة للموظفين الحكوميين وبيصير الوضع...
قرم
لعنة الله عليه وعلى اشكاله. مبين التربيه والبيئه اللي فيها خرااا الله يعزكم.
ابو بدر الهلالي المدريدي
الحمد لله الذي عافانا،، قمة السذاجة والتفاهة والانحطاط لحشرات السوشال ميديا!!
قرم
ههههههههههههه الحلقه المليون من المسلسل المكسيكي( البلوغر)
قرم
ماشاء الله تبارك الله . هاذي الانسانه اللي تستحق التقدير والاهتمام ونشر اخبار دراساتها. مو مثل سخافات بعض الناس اللي تعرض على زوجها العمل...

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