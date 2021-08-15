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تبوك: ورشة عمل تعريفية عن "الترقيات والتظلمات وبياناتي الوظيفية في منصة مسار"

منذ 9 ساعات
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تبوك: ورشة عمل تعريفية عن "الترقيات والتظلمات وبياناتي الوظيفية في منصة مسار"

عطاالله العمراني (صدى):
نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، ورشة عمل تعريفية بعنوان" الترقيات والتظلمات وبياناتي الوظيفية في منصة مسار" ألقاها الأستاذ علي عايد العطوي بحضور من مسؤولي ومختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية الأخرى

واشتملت الورشة على العديد من المحاور التي توضح الخدمات المقدمة من خلال المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية "مسار" مثل خدمة" الترقيات والتظلمات وبياناتي " وكافة الاجراءات المتعلقة فيها وكيفية الاستفادة منها "كلٍ على حده "مع التفصيل في شرح آلية الترشيح للترقيات ومراحلها الى حين صدور القرارات بالإضافة الى مناقشة بعض استفسارات الحضور وطرح الحلول لبعض المشاكل التي قد تواجه المستفيدين من الخدمات.

وأوضح سعادة مدير عام الفرع منيف الحربي ان هذا اللقاء يأتي انطلاقاً من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم خدماتها لهم بفعالية من خلال توضيح الأنظمة والقرارات المتعلقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

sma_abha
٢٥ + ٤٦ = ٧١ مبنى بتكلفة ٧٣٥ مليون ريال يعنى المبنى الواحد مكلف ١٠.٣٥ مليون !!!!!!!!! التكلفة الفعلية ما توصل ٥ مليون للمبنى
ابو بدر الكناني
تفاهة لابعد الحدود
ابو بدر الكناني
تفاهة لابعد الحدود
قرم
يابو محمد الجراد يؤكل ولا يطلق. هل وصلت المعلومه.
رااايق
كلكم في قطر عندكم أفصامات في شخصياتكم **!!! وليس أنفصام واحد في السخسية ** !!! هههههههههههههههههههههههه الله لايبلانا **

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