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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 29 دقيقة
1577
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.42426، العملة مقابل الريال الواحد 0.22603

- الدولار: 3.75052، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663

- درهم إماراتي: 1.02108، مقابل الريال الواحد 0.97936

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.65739

- دينار أردني: 5.28994، مقابل الريال الواحد 0.18904

- دينار كويتي: 12.47125 مقابل الريال الواحد 0.08021

- دينار بحريني: 9.95157، مقابل الريال الواحد 0.10049

- الريال القطري: 1.03008، مقابل الريال الواحد 0.97080

-الدرهم المغربي: 0.41791مقابل الريال الواحد 2.39533

- الجنيه المصري: 0.23896، مقابل الريال الواحد 4.18488

الدولار
الريال
العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههه
ابو عمار
هذا بيع تمر النخله وليس بيع النخله نفسها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر والثناء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
من الشكاليط والحلى
بن حسن
سماجه وانحطاط

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