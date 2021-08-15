أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.42426، العملة مقابل الريال الواحد 0.22603
- الدولار: 3.75052، العملة مقابل الريال الواحد 0.26663
- درهم إماراتي: 1.02108، مقابل الريال الواحد 0.97936
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.65739
- دينار أردني: 5.28994، مقابل الريال الواحد 0.18904
- دينار كويتي: 12.47125 مقابل الريال الواحد 0.08021
- دينار بحريني: 9.95157، مقابل الريال الواحد 0.10049
- الريال القطري: 1.03008، مقابل الريال الواحد 0.97080
-الدرهم المغربي: 0.41791مقابل الريال الواحد 2.39533
- الجنيه المصري: 0.23896، مقابل الريال الواحد 4.18488