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الحريري يطالب باستقالة جميع مسؤولي لبنان بدءًا من الرئيس

منذ 37 دقيقة
1328
الحريري يطالب باستقالة جميع مسؤولي لبنان بدءًا من الرئيس

بيروت (صدى):
طالب سعد الحريري رئيس تيار المستقبل اللبناني، صباح اليوم الأحد، باستقالة جميع مسؤولي لبنان بدءًا من رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد ساعات من انفجار صهريج مازوت بعكار أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

وقال الحريري: "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة مرفأ بيروت، وعلى مسؤولي الدولة الاستقالة بدءًا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال".

وكان صهريج للمازوت انفجر، فجر الأحد، في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وقال الصليب الأحمر اللبناني، إنه حتى الآن تم نقل 20 قتيلًا من موقع انفجار صهريج الوقود في عكار.

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استقالة
لبنان
الحريري

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أحدث التعليقات

نور العتيبي
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المخدرات اجبرتهم على سرقة المساجد
ابو عمار
واضح يا بدور انك كثرتي من شراب العنب ولكن ان كنت وحيده ما يصلح تشربين هذا الشراب فهل تزوجتي مسيار
أبو كنان
وبحسب الإحصائيات فإن طفلا لقي مصرعه بمسدس كل ساعتين ونصف الساعة خلال ذلك العام في الولايات المتحدة. بحسبة بسيطة 24 تقسيم 2.5 ضرب 365...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه ياههههملاالي .

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