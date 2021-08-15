الحريري يطالب باستقالة جميع مسؤولي لبنان بدءًا من الرئيس

بيروت (صدى):
طالب سعد الحريري رئيس تيار المستقبل اللبناني، صباح اليوم الأحد، باستقالة جميع مسؤولي لبنان بدءًا من رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد ساعات من انفجار صهريج مازوت بعكار أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.
وقال الحريري: "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة مرفأ بيروت، وعلى مسؤولي الدولة الاستقالة بدءًا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال".
وكان صهريج للمازوت انفجر، فجر الأحد، في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.
وقال الصليب الأحمر اللبناني، إنه حتى الآن تم نقل 20 قتيلًا من موقع انفجار صهريج الوقود في عكار.
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