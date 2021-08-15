مسار مقلق لكوكب الأرض بسبب التغير المناخي

واشنطن (صدى):
أعربت الوكالة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، عن قلقها بشأن ازدياد الظواهر الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي، مؤكدة أن شهر يوليو يعد الأكثر حرّاً المسجَّل على كوكب الأرض منذ 142 عامًا.
وارتفعت حرارة كوكب الأرض 1.1 درجة مئوية ليشاهد العالم العواقب المترتبة على ذلك هذا العام، من الحرائق التي تجتاح الغرب الأمريكي واليونان وتركيا مروراً بالفيضانات التي غمرت بعض المناطق الألمانية والصينية، وصولاً إلى تسجيل درجات حرارة قياسية في كندا وصلت إلى 50 درجة مئوية.
وفي هذا السياق حذر خبراء البيئة من أن حرائق الغابات التي تدمر روسيا منذ شهور يمكن أن تصل إلى معدلات تاريخية.
كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، عن تحذير أحمر للعديد من أجزاء الأندلس، وقالت إن التحذير سيظل سارياً حتى يوم الاثنين، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 40 درجة مئوية ومن المتوقَّع أن تبلغ درجة الحرارة القصوى 46 درجة.
فيما حذرت وزارة الدفاع المدني اليونانية من خطر اندلاع حرائق في أجزاء كبيرة من البلاد، موضحة أن أحد المخاوف هي الرياح العاتية التي يمكن أن تحول شرارة صغيرة إلى حريق غابات كبير.