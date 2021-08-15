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معلومات عن "مونيكا ستاب" أول مدربة للمنتخب السعودي للسيدات

منذ 13 دقيقة
1176
معلومات عن "مونيكا ستاب" أول مدربة للمنتخب السعودي للسيدات

ماجد محمد (صدى):
أصبحت الألمانية "مونيكا ستاب" أول مديرة فنية للمنتخب السعودي لكرة القدم -سيدات- في المملكة.

وتملك المدربة الألمانية خبرة رياضية تمتد لأكثر من 25 عاما كلاعبة ومدربة، إضافة إلى عملها كمحاضرة للاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الألماني.

وتبلغ مونيكا 62 عاما من العمر، وسبق لها الإشراف على "أينتراخت فرانكفورت" الألماني ومنتخبي البحرين وقطر.

وحققت مونيكا ستاب العديد من الإنجازات على مستوى عملها كمدربة حيث توجت بالدوري الألماني 4 مرات، كأس ألمانيا 5 مرات، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة.

وسبق لمونيكا التعرف عن قرب على كرة القدم النسائية في المملكة، حيث اطلعت في ديسمبر الماضي خلال دورة تدريبية على الفرق النسائية، وانبهرت من عدد الفتيات اللواتي يمارسن كرة القدم.

ومن المقرر أن تقوم ستاب، برحلات استكشافية في كل منطقة من مناطق المملكة وزيارة المدارس والأكاديميات، لاعبات للمنتخب الأول، ولاعبات لمنتخب 17 عاما.

 

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تعليق أول مدربة للمنتخب السعودي للسيدات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفح في رمادي
ابو عمار
في العراق بسبب الطبخه للعباس اختلفو عليها
ابو عمار
الوحده خير من جليس السؤ
ابو عمار
ما شاء الله حريفه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه

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