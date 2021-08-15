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عبدالعزيز المريسل : غوميز لن يستمر مع الهلال

منذ 5 ساعات
1054

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
طيب
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
فهد بن فايز الشهري
حفظك الله يابو ناصر تستحق كل الشكر والتقدير
ابو عمار
الله يرحمه

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