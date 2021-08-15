نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ملابسات تعديل أسماء الشوارع في جدة

منذ 18 دقيقة
1192
ملابسات تعديل أسماء الشوارع في جدة

جدة (صدى):
أثار تغيير اسماء الشوارع في عدة مناطق تساؤلات عديدة، فيما تعجب البعض من تكرار اسم "الشهيد فرمان" في 3 شوارع بجدة.

من جانبه أوضح المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، بخصوص تسمية شارع الشهيد فرمان خان، أنه لم يتم تغيير اسم الشارع، والصورة المتداولة، لشارع عبدالحميد بن الشيبة المتقاطع مع شارع الشهيد فرمان خان.

ولفت إلى أن تسمية الشوارع تتم بواسطة برنامج "إلكتروني" ويتم تسكينها على الشوارع وفق معايير وفئات، بحسب عكاظ.

وأشار إلى أن المصدر لهذه الأسماء هو معجم الأسماء المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والإسكان والمبني على أُمّهات من الكتب في السير والتراجم وكتب التاريخ والسيرة أو ما يرد الأمانة من مقترحات يتم عرضها على لجنة تسمية الشوارع والميادين.

جدة
المملكة
امانة جدة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
الله يقويكم و ينصركم على الفاسدين والمفسدين حسبي الله عليهم
سلوم النصراوي
سوف يعود مرابط الى النصر بعد الاعتزال كمدرب .. فهو مشروع مدرب ناجح بسبب شخصيته القوية وخبرته الكبيرة في المشاركة في الدوري الانحليزي والاسباني...
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه اللبناني ليس مستشار فقط بل له شغلات اخرى لدى صاحب الشركه وهذا ما جعل صاحب الشركه ينفذ اوامر المستشار اللبناني

أخر الأخبار

ملابسات تعديل أسماء الشوارع في جدة
ملابسات تعديل أسماء الشوارع في جدة
منذ 18 دقيقة 1192
طفل 5 سنوات يقتل طفلة عمرها 3 أعوام
طفل 5 سنوات يقتل طفلة عمرها 3 أعوام
منذ 43 دقيقة 328
فيديو.. ظهور شبيه للقذافي في مصر
فيديو.. ظهور شبيه للقذافي في مصر
منذ ساعة 445
فيديو.. انفجار صهريج مازوت في لبنان وسقوط عشرات الضحايا
فيديو.. انفجار صهريج مازوت في لبنان وسقوط عشرات الضحايا
منذ ساعة 1476
الإطاحة بـ 8 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بمكة
الإطاحة بـ 8 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بمكة
منذ ساعتين 1394
"132 مليون دولار" إيرادات نادي الهلال
"132 مليون دولار" إيرادات نادي الهلال
منذ ساعتين 1675
وفيات وإصابات في حادث مروع بالقنفذة
وفيات وإصابات في حادث مروع بالقنفذة
منذ 3 ساعات 2172
مواطن يلفت انتباه صقّارين فرنسيين بمهارته ولغته الفرنسية
مواطن يلفت انتباه صقّارين فرنسيين بمهارته ولغته الفرنسية
منذ 4 ساعات 1797
مصرع عريس صعقًا قبل أيام من زفافه
مصرع عريس صعقًا قبل أيام من زفافه
منذ 4 ساعات 1070
وليد الفراج : بعد نهاية الجولة الأولى من الدوري لا يوجد إلا النصر
وليد الفراج : بعد نهاية الجولة الأولى من الدوري لا يوجد إلا النصر
منذ 4 ساعات 578