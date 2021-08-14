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الإطاحة بـ 8 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بمكة

منذ 25 دقيقة
1221
الإطاحة بـ 8 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بمكة

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين، و4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وارتكب المتهمون 20 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات منها.

وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ 530,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

مكة
المملكة
الشرطة
السرقة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وإذا ثبت زواج عمر من شقيقها، فإنها ستواجه اتهامات بالتزوير، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجنايات الأمريكي بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة...
د محمد ماجد بخش
سجن وترحيل وربما تغريم مالي: على أساس أن في الموضوع تحايل وخداع وانتحال وتزوير ومخالفة قوانين البلاد
السيف
فرج الله قريب أن شاء الله
د محمد ماجد بخش
طبعا واحدة على الأقل منهن ستندم كثيرا وربما ستحزنا سويا
د محمد ماجد بخش
حلاوة سمسمية & طبطاب الجنة

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