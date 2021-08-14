الإطاحة بـ 8 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بمكة

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين، و4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثاني والثالث من العمر.
وارتكب المتهمون 20 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات منها.
وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ 530,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.