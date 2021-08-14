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مواطن يلفت انتباه صقّارين فرنسيين بمهارته ولغته الفرنسية

منذ 38 دقيقة
1335
مواطن يلفت انتباه صقّارين فرنسيين بمهارته ولغته الفرنسية

الرياض (صدى):
لفت المواطن الشاب محمد المالكي انتباه الصقّارين الفرنسيين، بمهارته وإلمامه باللغة الفرنسية، مترجمًا لهم تفاصيل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظّمه نادي الصقور السعودي في مقرّه بملهم، شمال مدينة الرياض.

وعن لغته الفرنسية، أوضح المالكي أنه تعلّمها أثناء مرافقته لوالده في فرنسا عندما كان طفلًا في الثالثة من عمره، وصقل لغته حينما عاد لدراستها في مدرسة فرنسية بالمملكة، ليمتلك اليوم مهارة وقدرة على التحدث بثلاث لغات (العربية، الفرنسية، الإنجليزية).

وكان المزاد فرصة مثالية لكل من يرغب في التعرف على الصقور أكثر، بحسب رأي المالكي، إذ وصف جولته في المزاد بالمميزة بعد زيارته لمزرعتين فرنسيتين في هذه التظاهرة الدولية، حيث تعلّم مزايا الصقور وأنواعها وأسعارها، واكتشف أنها هواية ممتعة.

واختتم حديثه بقوله: "استمتعت بالتجربة وتعلّمت منها الكثير، وأفكر بتكرارها مجددًا في المزادات القادمة، والفعاليات ذات الطابع الدولي لنادي الصقور السعودي".

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالل العلي العظيم ..
محمد أبوبكر بشير مالك
معلم لغة عربية- معلم صف- محفظ قرآن كريم- ذو خبرة ٢٥ عاما
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالل العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الصراحه يا دكتور محمد بخش انا دخت ونعست ..
عبدالرحمن مهدي
حفظ الله المملكة وشعبها.

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