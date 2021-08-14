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الإطاحة بـ 8 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بمكة

منذ ساعتين
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الإطاحة بـ 8 أشخاص تخصصوا في سرقة المنازل بمكة

مكة المكرمة (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين، و4 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود، في العقدين الثاني والثالث من العمر.

وارتكب المتهمون 20 جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مجوهرات ومبالغ مالية ومقتنيات منها.

وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ 530,000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

مكة
المملكة
الشرطة
السرقة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 16144
منذ ساعة
نصف مليون ريال سرقات .. هذه مكافئة نهاية خدمة موظف حكومي عمل ٤٠ عاما في الدولة في وظيفة لا تقل عن المرتبة الخامسة عشر

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أحدث التعليقات

الوجد
للاسف الجميع قام يتقمص شخصية رشاش لان هناك خلل لي سبب كان من ضيق العيش وعدم توفر الوضائف غلاء المعيشه وضعف الوازع الديني ويعبرون...
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
الله يكون بعونه
ابو عمار
الله يقويكم و ينصركم على الفاسدين والمفسدين حسبي الله عليهم
سلوم النصراوي
سوف يعود مرابط الى النصر بعد الاعتزال كمدرب .. فهو مشروع مدرب ناجح بسبب شخصيته القوية وخبرته الكبيرة في المشاركة في الدوري الانحليزي والاسباني...

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